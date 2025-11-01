Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Municipalitatea investește în infrastructura sportivă din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2025, 10:35

Cele două terenuri de fotbal pe care municipalitatea ieșeană le amenajează în zona Stadionului Tineretului vor fi definitivate până la sfârșitul anului, a dat asigurări primarul Mihai Chirica.

În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local Iași au fost reactualizate costurile proiectului, acestea ajungând, în prezent, la 5 milioane de lei.

În zona Aviației este funcțional un singur teren de fotbal cu suprafață sintetică, iar viitoarele două terenuri vor avea suprafață din iarbă, a mai spus edilul Mihai Chirica: ”La Stadionul Tineretului lucrările sunt în derulare și avem o reactualizare a proiectului pentru construirea a două terenuri de fotbal pe iarbă, pe iarbă naturală. Lucrările sunt desfășurate de societatea noastră, Servicii Publice Iași și facem actualizarea acestor indicatori. Vrem să terminăm până la sfârșitul acestui an. Valoarea este de aproximativ 5 milioane de lei ambele terenuri.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

