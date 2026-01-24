(AUDIO) Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Unirii, la Focșani

Publicat de Andreea Drilea, 24 ianuarie 2026, 09:56

„Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori”, a declarat astăzi, la Colegiul Unirea din Focșani, preşedintele Nicuşor Dan.

El a stat de vorbă cu elevii și a decorat instituția de învățământ, cu prilejul împlinirii a 160 de ani. Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe elevi să creadă în România: ”Trăim o societate în care avem o confuzie de valori și este obligația noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea științei și a cunoașterii în societate, cum ar fi respectul pentru știință și cunoaștere în societate. Și nu e deloc o luptă ușoară.”

De la ora 11:00, preşedintele va lua parte la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piaţa Unirii din Focşani.

Ulterior, se va îndrepta spre Iaşi, unde, începând cu ora 15:00, va participa la ceremonia organizată în Piaţa Unirii.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la Bucureşti, de la ora 10:00, la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei.

(Radio Iaşi/FOTO presidency.ro)