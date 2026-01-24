Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Unirii, la Focșani

(AUDIO) Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Unirii, la Focșani

(AUDIO) Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Unirii, la Focșani

Publicat de Andreea Drilea, 24 ianuarie 2026, 09:56

„Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori”, a declarat astăzi, la Colegiul Unirea din Focșani, preşedintele Nicuşor Dan.

El a stat de vorbă cu elevii și a decorat instituția de învățământ, cu prilejul împlinirii a 160 de ani. Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe elevi să creadă în România: ”Trăim o societate în care avem o confuzie de valori și este obligația noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea științei și a cunoașterii în societate, cum ar fi respectul pentru știință și cunoaștere în societate. Și nu e deloc o luptă ușoară.”

De la ora 11:00, preşedintele va lua parte la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piaţa Unirii din Focşani.

Ulterior, se va îndrepta spre Iaşi, unde, începând cu ora 15:00, va participa la ceremonia organizată în Piaţa Unirii.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan va fi prezent la Bucureşti, de la ora 10:00, la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei.

(Radio Iaşi/FOTO presidency.ro)

 

 

Etichete:
(AUDIO) Iași: Președintele Nicușor Dan prezent la manifestările de Ziua Unirii Principatelor
Prim plan sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 07:20

(AUDIO) Iași: Președintele Nicușor Dan prezent la manifestările de Ziua Unirii Principatelor

Preşedintele Nicuşor Dan, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, vor...

(AUDIO) Iași: Președintele Nicușor Dan prezent la manifestările de Ziua Unirii Principatelor
24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti
Prim plan sâmbătă, 24 ianuarie 2026, 06:36

24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focşani şi Iaşi, în timp ce premierul Ilie Bolojan va...

24 Ianuarie/Preşedintele Nicuşor Dan, prezent astăzi la Focşani şi Iaşi; premierul – la Bucureşti
Galaţi: Consilierul local cercetat pentru că ar fi agresat fizic şi verbal un elev, reţinut pentru 24 de ore
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 19:45

Galaţi: Consilierul local cercetat pentru că ar fi agresat fizic şi verbal un elev, reţinut pentru 24 de ore

UPDATE – Consilierul local din comuna Ţepu, judeţul Galaţi, cercetat pentru că ar fi agresat fizic şi verbal un elev în curtea şcolii...

Galaţi: Consilierul local cercetat pentru că ar fi agresat fizic şi verbal un elev, reţinut pentru 24 de ore
Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 19:10

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă. Este o propunere a...

Pomicultorii, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul din primăvara anului trecut, vor primi ajutoare de urgenţă
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 18:30

Proiectul de structură a anului şcolar 2026 – 2027 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei

Cursurile anului şcolar 2026 – 2027 ar urma să înceapă pe 7 septembrie şi să se încheie pe 18 iunie 2027, potrivit unui proiect de...

Proiectul de structură a anului şcolar 2026 – 2027 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 18:02

Guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei

Ministerul de Finanţe este aşteptat să prezinte săptămâna viitoare principalii indicatori ai proiectului de buget pentru acest an. Premierul...

Guvernul pregăteşte şi un pachet de măsuri pentru stimularea economiei
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 17:29

Aplicaţia sistemului de urmărire a materialului lemnos, SUMAL, a fost actualizată

Aplicaţia sistemului de urmărire a materialului lemnos, SUMAL, a fost actualizată astfel încât încărcarea pe server a avizelor de însoţire...

Aplicaţia sistemului de urmărire a materialului lemnos, SUMAL, a fost actualizată
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 16:40

(AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite

Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite. El a  explicat la Radio România Actualități că...

(AUDIO) Premierul Ilie Bolojan afirmă că în acest an nu vor mai fi creșteri de taxe și impozite