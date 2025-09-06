(AUDIO) Laviniu Lăcustă, USLIP Iași: Fără festivități la deschiderea școlii, pe 8 septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2025, 11:30

Luni, pe 8 septembrie, în majoritatea unităților de învățământ din județul Iași nu se vor desfășura activități dedicate începutului de an școlar, a anunțat președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar, Laviniu Lăcustă.

Potrivit acestuia, doar pentru elevii care încep un nou ciclu de învățământ ar putea fi organizate obișnuitele festivități de deschidere.

Laviniu Lăcustă a mai spus că profesorii sunt deciși să continue protestele și săptămâna viitoare.

Laviniu Lăcustă: Curentul majoritar este unul pentru boicotarea activităților festive din ziua de 8 septembrie, mă refer la acel debut festiv al școlii care știm cu toții că se produce ca o tradiție în ultimii 35 ani, dar noi considerăm că nu există niciun motiv pentru a mima o stare de normalitate. Ceea ce s-a întâmplat în educație nu are legătură cu normalitatea, prin urmare, acest boicot va fi unul aproape generalizat la nivelul municipiului Iași, dar și al județului. În ceea ce privește protestele de la nivel național, ele vă pot confirma că vor continua la nivelul ministerului, dar și al guvernului, acțiuni care se vor derula săptămânal și lunar.

Pe de altă parte, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași și-au exprimat încrederea că festivitățile specifice începutului de an vor avea loc, chiar dacă într-un format mai restrâns.

Inspectorul general al ISJ Iași, Rodica Leontieș: Fiecare director va avea o întâlnire în curtea școlii, dar probabil într-un cadru foarte solemn, va fi un imn, un cuvânt al directorului și apoi copiii invitați în sălile de clasă, pentru că până la urmă este o zi cu o încărcătură emoțională puternică, atât pentru noi, este bucuria revederii și cred că elevii nu trebuie să fie privați de acest lucru. Din tot ceea ce am citit și am discutat cu colegii directori, aceste festivități vor avea loc, chiar dacă sindicatele spun cu totul altceva.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)