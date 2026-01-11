(AUDIO) La Iaşi, au fost redeschise două centre de primire pentru persoane fără adăpost

Ascultă Radio România Iași Live
Persoanele fără adăpost din municipiul Iași primesc sprijin în această perioadă în care se așteaptă temperaturi foarte scăzute.
S-au redeschis centrele situate pe străzile Petru Movilă și C. A. Rosetti.
Serviciile sunt asigurate de două ONG-uri, respectiv Ambulanța Life și Emmaus.
Edilul Mihai Chirica: Pe strada Petru Movilă, fosta baie populară, acolo funcționează, ca și în anii precedenți, spunem noi, niște condiții rezonabile pentru a putea asigura un spațiu încălzit, curat, cu haine și lenjerie de schimb, posibilitatea de a face un duș de igienizare și de a primi și asistență medicală, acolo unde este cazul, la nivelul sigur al unei evidențe sumare și, sigur, hrană. Acest lucru a făcut ca, odată cu scăderea temperaturilor sub zero grade, adăpostul de pe strada Petru Movilă să adăpostească, în acest moment, circa 19 persoane, iar cel de pe C.A. Rosetti are, de asemenea, 7 persoane, deci, în total, sunt 25 de persoane, și bărbați, și femei, fiecare primind asistența în funcție de genul fiecăruia și, sigur, cu asigurarea ordinii publice împreună cu Poliția Locală Iași. E o activitate pe care o facem împreună cu organizații neguvernamentale și avem două în vedere aici. Este vorba despre Ambulanța Life și despre Fundația Emmaus, care, prin programele lor, asigură hrana pentru aceste persoane.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
