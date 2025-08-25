(AUDIO) La Huși, în județul Vaslui, s-au redeschis listele pentru terenuri gratuite destinate tinerilor

La Huși, în județul Vaslui, s-au redeschis listele pentru terenuri gratuite destinate tinerilor!

Dosarele pot fi actualizate sau completate de către cei care au depus cereri pentru un loc de casă, până pe 29 august.

Aproape o mie de familii și-au ridicat deja locuințe în zona Dric din localitate.

Nu toți beneficiarii au reușit însă să respecte regulile. Potrivit legii, dacă lucrările la locuință nu încep în termen de un an de la atribuirea terenului, Primăria își rezervă dreptul de a-l lua înapoi. Au existat și cazuri în care acest lucru s-a întâmplat, stârnind discuții aprinse în Consiliul Local.

Pentru că sunt terenuri abandonate, primarul de Huși, Ioan Ciupilan, a cerut verificarea lot cu lot a suprafețelor: ”Am solicitări, am creat practic un cartier nou acolo, au toate utilitățile, am hotărât în Consiliul Local, am propus consilierilor, pentru că noi am zis, cei care au fundații turnate, dacă de 10 ani de zile au rămas așa, le luăm locurile și le dăm. Și deci va trebui să finalizez cartierul ăla. Din punctul meu de vedere, cred că va fi unul dintre cele mai frumoase cartiere din oraș și va avea absolut tot ce le trebuie acolo. Intenționăm să mai facem și o școală și un parc.”

