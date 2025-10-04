(AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru Pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 09:37

La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru Pelerinajul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, care se va desfășura în perioada 8 – 15 octombrie.

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Constantin Sturzu, a precizat că, anul acesta, pelerinii care vor veni la Iași vor putea urmări în timp real, pe portalul Doxologia.ro, rândul către racla cu sfintele moaște.

De asemenea, sunt puse la dispoziția credincioșilor două numere de telefon pentru informații referitoare la cazările oferite de protopopiatele din Iași și locurile unde pot lua masa: ”Ne-am pregătit să-i primim pe pelerin, inclusiv cu un ghid al pelerinului tipărit în 100.000 de exemplare. O experiență de anul trecut pe care o reluăm anul acesta și anume vor fi două numere consacrate ca fiind telefonul pelerinului, unde vor putea suna să obțină informații și fiindcă cele mai multe întrebări sunt de natura aceasta, unde este rândul la ce stâlp, cât se stă la rând, pe o secțiune specială a portalului doxologia.ro va exista un loc unde se va putea vedea locația în timp real a capătului rândului. Ei, dacă ajung în Iași, vor ști unde să se ducă și vor vedea care este traseul până la capătul rândului și totodată acolo vom încerca cam din jumătate în jumătate de oră să spunem cam cât au stat la rând cei care ies în momentul respectiv și cam la ce stâlp este în momentul de față rândul.”

Anul acesta, pelerinii se vor putea închina şi la moaştele Sfântului Grigore Palama, care vor fi aduse din Tesalonic, Grecia.

Între timp, a fost constituit Comandamentul care va asigura ordinea și siguranța publică pe timpul desfășurării pelerinajului de la Iași și a sărbătorilor orașului.

Unitățile mobile de jandarmi vor intra în dispozitiv în dimineața zilei de 8 octombrie.

Comandantul Unității Mobile de Jandarmi din Bacău, colonelul Adrian Mătăsaru: ”Ne așteptăm ca în acest an numărul celor care vin în Iași să fie poate un pic mai scăzut, având în vedere că data de 14 va fi într-o zi de marți. Cu toate acestea, noi ne-am luat măsuri și vom avea efective suplimentare, considerând că weekend-ul respectiv de pe 11 pe 15 va fi un flux mai mare de persoane. Vom avea efective în sprijin și dintr-o altă grupare mobilă. Sunt și colegii de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași. Și bineînțeles, fiecare instituție în parte va suplimenta numărul de efective, astfel încât să ne asigurăm că nu vor fi probleme deosebite.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)