(AUDIO) ISJ Suceava a lansat proiectul „Antrenament județean pentru titularizare”, pentru a veni în sprijinul viitoarelor cadre didactice, dar și pe fondul unui deficit de profesori calificați în zonele mai îndepărtate din județ

ISJ Suceava a lansat proiectul „Antrenament județean pentru titularizare", pentru a veni în sprijinul viitoarelor cadre didactice, dar și pe fondul unui deficit de profesori calificați în zonele mai îndepărtate din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a lansat, în premieră, proiectul „Antrenament județean pentru titularizare”, o inițiativă dedicată pregătirii viitoarelor cadre didactice, realizată în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare”.

Programul, care va avea loc în luna aprilie, își propune să ofere studenților și absolvenților un exercițiu practic înaintea examenului național de titularizare.

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că ideea proiectului a pornit din nevoia de a pregăti mai bine tinerii care nu se regăsesc încă în sistemul de învățământ, dar își doresc o carieră stabilă în acest domeniu: ”Tot acest antrenament va fi în cadrul universității. Ei își doresc pentru studenții lor să facă un antrenament. De ce? Pentru că sunt anumiți itemi, sunt anumite metode care nu se regăsesc și nu bat cu ceea ce apar în subiectele noastre naționale de titularizare. Comisia va fi a Inspectoratului, subiectele vor fi de la Inspectorat. Toată logistica și toate celelalte se va ocupa Universitatea din Suceava. La final, după ce vom corecta și după ce vom avea toate documentele, vom avea și o diseminare împreună, într-un cadru adecvat. Și atunci asta se dorește pentru acest antrenament, ca cei care vin către sistemul de învățământ să fie pregătiți pentru ceea ce urmează.”

Proiectul va fi deschis tuturor celor interesați, nu doar studenților, iar în cazul unui număr mare de înscrieri vor fi organizate serii suplimentare.

Inițiativa este completată de un alt demers al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, făcut către primăriile din zonele defavorizate, pentru a crea locuințe de serviciu destinate tinerilor profesori, în încercarea de a acoperi lipsa specialiștilor.

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Ciprian Anton, a declarat că o problemă este în zona Brodina–Izvoarele Sucevei, unde patru clase de gimnaziu nu au profesor calificat de matematică, pentru că nimeni nu s-a prezentat la concursul de titularizare, în nicio etapă: ”Avem discuții și am avut discuții cu anumiți primari din zone îndepărtată și mai mulți primari care doresc să dezvolte comunitatea locală. Îi rugăm pentru anul următor calendaristic să prindă în bugetul lor, împreună cu Consiliul Local, cheltuielile aferente unui locuințe de serviciu. Concret în județul Suceava, într-o zonă destul de îndepărtată, spre graniță avem acest caz la disciplina Matematică, predă o doamnă învățătoare. Postul a fost scos la concurs, dar nimeni nu a vrut să se ducă în acea zonă îndepărtată. Niciun profesor nu a vrut. Nu e din punct de vedere financiar rentabil, cred eu, pentru ei dar în niciuna din etapele anterioare nu s-a prezintat nimeni.”

