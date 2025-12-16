(AUDIO) Inspectorii DSP Iași au prelevat, astăzi, noi probe de apă la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”

Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 12:22

Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Iași au prelevat astăzi noi probe de apă la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, a cărui activitate este în continuare serios limitată ca urmare a microbilor identificați weekendul trecut.

Cazurile grave sunt redirecționate către spitalele de specialitate din județele Iași, Bacău și Suceava.

Activitatea de la unitatea medicală ieșeană ar putea reveni la normal abia săptămâna viitoare.

S-au solicitat demisii și o nouă administrație în ședința de astăzi a Consiliului Județean Iași. Liderul grupului PSD din acest for, Cristian Stanciu: ”Situația de la Spitalul de Copii este din ce în ce mai dificilă. După cum am văzut cu toții, cunoaștem ultimele evenimente din ultima vreme. După episodul legat de decesul copiilor, vedem acum că avem deficiențe majore, inclusiv în ceea ce privește mediul steril de desfășurare a activității acolo. Partidul Social Democrat a solicitat foarte clar să resetăm managementul la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”. Ne dorim organizarea unui concurs în așa fel încât personalul de conducere de acolo să fie legitim recunoscut și să instituie o serie de proceduri care trebuiau instituite cu multă vreme înainte în cadrul activității spitalului. De asemenea, am propus inclusiv resetarea activității prin schimbarea membrilor Consiliului de Administrație în așa fel încât să limităm un fenomen de neconceput din punctul nostru de vedere, și anume aceste ingerințe politice în administrarea și organizarea activității de la spital, lucruri care s-au întâmplat până la momentul episodului legat de decesul micuților de la spital.”

În plus, consilierii AUR cerut un audit extern pentru a fi lămurite cauzele deceselor din luna septembrie și a infestării apei din luna noiembrie, după cum a afirmat consilierul Marius Ostaficiuc: ”Noi solicităm demisia actualui director și, bineînțeles, un audit, poate dacă este nevoie, un audit extern pentru a ne să ne spune exact ce se întâmplă cu adevărat la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”. Avem copii, avem cunoștințe care au copii aici, în Iași, și, bineînțeles, pe unde mergi, ca și consilier județean, oamenii te întreabă: Domnule, mai este sigur Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”? Mai este, de fapt, sigur să mergi la spital sau mai bine să ne ținem copiii acasă?”

În replică, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a precizat că în weekend a fost efectuată dezinfecție totală și au fost prelevate probe mai multe zile la rând, iar situația va fi rezolvată în curând: ”Am convingerea că după toate aceste sincope sau situații din păcate neplăcute, Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași va fi unul și dintre cele mai siguri spitale din România, având în vedere, astăzi, grija pe care o acordăm și noi și personalul medical de acolo, ca practic să nu mai avem infecții sau să nu mai avem situații care se pună sub o formă sau alta sănătatea copiilor în primejdie. Nu știm ce s-a întâmplat în luna noiembrie, când, practic a fost realizată dezinfecția pentru că atunci au fost puse și sub presiune și evident cantitățile de apă rulate pentru dezinfecție au fost mai mari dar trebuie să vă spun dumneavoastră și evident să transmitem tuturor ieșenilor, analizile microbiologice făcute de către cei de la DSP în ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie și octombrie, evident că ele au fost conforme.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)