(AUDIO) În Parcul Expoziției din Iași se desfășoară, astăzi, Festivalul Familiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2025, 10:57

Manifestarea este organizată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, iar ediția din acest an este dedicată familiilor numeroase care se află în situații critice.

Fondurile care vor fi colectate vor sprijini proiectul „Dar pentru copii”.

De la această oră și până diseară, la 19:00, sunt programate activități artistice, creative și sportive, toate cu intrare liberă.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei:  Nu întâmplător, festivalul are loc în preajma zilei de prăznuire a celor doi drepti părinți Ioachim și Ana, ale căror vieți ne învață că tăria unei familii stă în credința așezată în taină, în răbdare și în nădejde. Ediția din acest an este dedicată familiilor numeroase, iar fondurile strânse vor sprijini proiectul ”Dar pentru Copii” din cadrul programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii, Sfântul Stelian.

 

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO mmb.ro)

