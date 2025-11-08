Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Iașul găzduiește expoziția „Fabricat în Republica Moldova” și un forum economic bilateral

(AUDIO) Iașul găzduiește expoziția „Fabricat în Republica Moldova” și un forum economic bilateral

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 11:16

La Palas Iași se desfășoară, zilele acestea, cea de-a 7-a ediție a Expoziției intitulate „Fabricat în Republica Moldova”.

Sunt prezente peste 50 de companii din domeniile agro-alimentar, textile și al materialelor de construcții, în mare parte IMM-uri.

Consulul general al Republicii Moldova în România, Ion Coșer, a punctat faptul că țara vecină are structuri pro-europene stabile și i-a îndemnat pe oamenii de afaceri din România să investească acolo.

El a precizat că, în perioada de pre-aderare la blocul comunitar, Republica Moldova ar urma să beneficieze de la Bruxelles de 1,9 miliarde de euro: ”Acest eveniment expozițional l-am combinat cu un forum economic Republica Moldova-România și nu este întâmplător, vine într-un context mult mai larg, în contextul în care Republica Moldova are un Parlament nou ales, are un guvern investit deplin cu toate atributiile funcțiunii, stabilitate, combinată cu perspectiva tot mai clară și mai nuanțată de integrare europeană a Republicii Moldova. Să nu uităm că Republica Moldova are sprijinul puternic a Bruxelles-ului și a Bucureștiului, iar din punct de vedere a proiectelor vorbim despre un buget de până la aderare, de pre-aderare de 1,9 miliarde de euro care va fi alocat Republicii Moldova.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO Palas Iași)

Etichete:
