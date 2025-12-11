(AUDIO) Iași: Studenții au protestat pentru burse și finanțare în educație

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 20:00

Aproximativ 50 de studenți care urmează cursurile Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Tehnică ”Gheorghe Asachi” și de la Universitatea de Științe ale Vieții din Iași au protestat astăzi, timp de aproximativ o oră, în fața Palatului Culturii din Iași.

Aceștia au cerut mărirea cuantumului alocat burselor și rezervarea unui procent mai mare pentru educație în bugetul pe anul viitor.

De asemenea, studenții ieșeni au solicitat revizuirea actualui normativ în vederea creșterii gratuităților pe transport.

Constantin Mihai a stat de vorbă cu câțiva dintre ei:

-Noi am ieșit la protest pentru că suntem împotriva măsurilor de austeritate care s-au luat împotrivă studenților.

-Suntem aici în stradă și vom fi în continuare pentru că nu mai dorim ca ministerul să ne considere o comunitate care, din perspectiva de domnului ministru, nu mai au voce. Și de asta vrem să dovedim că noi avem o voce, vom ieși mult mai constant și îi vom arăta domnului David că vom fi mult mai prezenți în toate orașele și în toate centrurile universitare. Din Timișoara până în Iași, studenții nu mai tac.

Reporter: Cu cât a scăzut bursa?

-Bursa a scăzut cu procentul de 40%, la fel și partea cu transportul studenților, care noi, de la începutul anului calendaristic 2025, am primit surpriza neplăcută prin ordonanța ”trenuleț” în care mi s-a spus că ”doar între facultate și acasă putem să ne plimbăm”. De fapt, dacă statul român consideră că nu are nevoie de noi, atunci și noi putem pleca într-o țară europeană care ne consideră oameni și nu doar niște cifre într-un buget care, din păcate, este subfinanțat de nu știu câți ani. Și de asta o să fim atenți și la legea bugetului de stat pe 2026, în care ar trebui ca educația să fie finanțată corespunzător, nu cum se amâna anual finanțarea.