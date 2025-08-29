(AUDIO) Iași și Chișinău își continuă proiectele comune, anunță primarul Mihai Chirica

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 09:32

Relațiile dintre orașele înfrățite Iași și Chișinău vor continua și nu se pune problema ca proiectele comune să fie suspendate, a dat asigurări primarul Mihai Chirica.

Afirmația vine în contextul în care edilul pro-rus al orașului Chișinău, Ion Ceban, a primit interdicție de intrare în România și în Spațiul Schengen, pe o perioadă de cinci ani.

Acest lucru însă nu împiedică dezvoltarea legăturilor dintre cele două orașe, susține Mihai Chirica, care a reiterat faptul că România sprijină parcursul european al Republicii Moldova: ”Relația cu cetățenii municipiului Chișinău, cu guvernul Republicii Moldova, cu fiecare organizație și fundație, indiferent cum se numește ea din Republica Moldova, va continua normal și poate chiar mai întărit decât a funcționat până în momentul de față, ceea ce se și vede de altfel. Acolo este o chestiune de viziune politică destul de anapodat. Problema Basarabiei este una care ne afectează în mod direct și trebuie să o privim ca atare. Drumul Basarabiei nu este decât unul european alături de România și oricine privește lucrurile altfel nu poate fi prietenul Iașului.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)