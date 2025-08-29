Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Iași și Chișinău își continuă proiectele comune, anunță primarul Mihai Chirica

(AUDIO) Iași și Chișinău își continuă proiectele comune, anunță primarul Mihai Chirica

(AUDIO) Iași și Chișinău își continuă proiectele comune, anunță primarul Mihai Chirica

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 09:32

Relațiile dintre orașele înfrățite Iași și Chișinău vor continua și nu se pune problema ca proiectele comune să fie suspendate, a dat asigurări primarul Mihai Chirica.

Afirmația vine în contextul în care edilul pro-rus al orașului Chișinău, Ion Ceban, a primit interdicție de intrare în România și în Spațiul Schengen, pe o perioadă de cinci ani.

Acest lucru însă nu împiedică dezvoltarea legăturilor dintre cele două orașe, susține Mihai Chirica, care a reiterat faptul că România sprijină parcursul european al Republicii Moldova: Relația cu cetățenii municipiului Chișinău, cu guvernul Republicii Moldova, cu fiecare organizație și fundație, indiferent cum se numește ea din Republica Moldova, va continua normal și poate chiar mai întărit decât a funcționat până în momentul de față, ceea ce se și vede de altfel. Acolo este o chestiune de viziune politică destul de anapodat. Problema Basarabiei este una care ne afectează în mod direct și trebuie să o privim ca atare. Drumul Basarabiei nu este decât unul european alături de România și oricine privește lucrurile altfel nu poate fi prietenul Iașului.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Prim plan vineri, 29 august 2025, 10:20

METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

MESAJ 1/2 Prognoză specială Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21 Vremea va fi călduroasă după-amiaza, mai ales în...

METEO: Cod galben de caniculă. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
(AUDIO) Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași
Prim plan vineri, 29 august 2025, 09:23

(AUDIO) Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași

Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași. Consiliul Local Lețcani a...

(AUDIO) Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași
Creştinii prăznuiesc, astăzi, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
Prim plan vineri, 29 august 2025, 08:20

Creştinii prăznuiesc, astăzi, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Creştinii prăznuiesc, astăzi, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, profetul care a descoperit cel dintâi lumii că Iisus este Mesia...

Creştinii prăznuiesc, astăzi, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul
R. Moldova: Începe campania electorală pentru alegerile parlamentare
Prim plan vineri, 29 august 2025, 08:16

R. Moldova: Începe campania electorală pentru alegerile parlamentare

În Republica Moldova începe vineri campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru parcursul...

R. Moldova: Începe campania electorală pentru alegerile parlamentare
Prim plan vineri, 29 august 2025, 07:32

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport

Alături de Festivalul INIMO: modificări în circulația mijloacelor de transport. În perioada 30–31 august 2025, între orele 14:00 – 00:00,...

IAȘI: Modificări în circulația mijloacelor de transport
Prim plan vineri, 29 august 2025, 07:05

Profesorii din învăţământul preuniversitar se pot înscrie pentru predarea de ore suplimentare

Profesorii din învăţământul preuniversitar care doresc să predea ore suplimentare în regim de plata cu ora pot să-şi depună dosarele la...

Profesorii din învăţământul preuniversitar se pot înscrie pentru predarea de ore suplimentare
Prim plan vineri, 29 august 2025, 07:02

Guvernul pregăteşte 6 proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul pregăteşte şase proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, asupra căruia îşi va...

Guvernul pregăteşte 6 proiecte de acte normative care vor face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale
Prim plan vineri, 29 august 2025, 06:09

IAȘI: Bărbat lovit mortal de tren la Iași

Un bărbat de 56 de ani a murit aseară după ce a fost acroșat de tren, la o trecere de cale ferată din zona magazinului Metro. El a sărit în...

IAȘI: Bărbat lovit mortal de tren la Iași