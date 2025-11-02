Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) IAȘI: Pași importanți pentru Trenul Metropolitan: noi discuții la Ministerul Transporturilor

2 noiembrie 2025

Reprezentanții Asociației de Transport Public din Iași vor avea, săptămâna viitoare, la Ministerul Transporturilor, discuții pe tema proiectului Trenului Metropolitan.

Președintele Asociației, Eduard Boz, a precizat că proiectul va trebui definitivat până la sfârșitul anului pentru a obține finanțarea europeană necesară: ”Proiectul se va face, ideea este că din calculele preliminare ne-a rezultat un proiect foarte mare, gândiți-vă că de la Revoluție încoace nu s-au mai făcut investiții în infrastructura de cale ferată și, practic fiind prima linie de finanțare majoră, au fost trecute acolo cam toate investițiile necesare pentru optimizarea liniei, pentru puncte noi de oprire, noi stații și trenuri și ne-a rezultat așa un draft în jurul a 300 de milioane de euro, fără cheltuiel neprevăzute și o marjă de buget de 25% care trebuie adăugată, deci practic un proiect foarte mare de vreo 360 de milioane. Excede posibilitatea Guvernului și a Comisiei Europene de a finanța, linia de finanțare presupune un proiect în jurul a 200 de milioane de euro. Am reușit să facem o serie de optimizări, luni avem și ședința cu Ministerul Transporturilor, mai sunt câteva lucruri care trebuie corelate, dar noi vom reuși să depunem, să aplicăm pe această linie de finanțare și sperăm în decembrie să fie tot proiectul gata.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai)

