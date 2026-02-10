(AUDIO) Grevă de avertisment în peste 1.300 de primării din țară

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 10 februarie 2026, 05:50 / actualizat: 10 februarie 2026, 8:23

Angajații primăriilor din peste 1.300 de comune și orașe din țară se vor afla, mâine, (10 feb) într-o grevă de avertisment, programată între orele 10.00 și 12.00. 

Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, care acuză Guvernul de politici discriminatorii la adresa administrației publice locale.

Greva de avertisment este programată chiar în ziua în care premierul și membrii Guvernului urmează să se întâlnească cu aproximativ 500 de primari, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, organizată la Palatul Parlamentului.

Administrațiile publice locale din întreaga țară se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimii ani, avertizeaz reprezentanții acestora. Problemele bugetare afectează plata salariilor, a contribuțiilor sociale și chiar funcționarea serviciilor publice esențiale, iar perspectivele pentru dezvoltare sunt aproape inexistente, atrage atenția Președintele ACOR Filiala Vaslui, Neculai Moraru: ”Din punct de vedere financiar, toate UAT-urile o duc foarte prost, nu și-au plătit salariile, nu și-au plătit contribuțiile, nu mai vorbim de dezvoltare și de achitarea facturilor care sunt de la proiectele care au o finanțare. Este o situație dificilă în acest moment.”

Situația va fi discutată mâine și la nivel guvernamental, unde mai mulți primari din județul Vaslui vor participa la o reuniune unde este anunțată prezența Premierului, a precizat Neculai Moraru: ”Noi am fost 25 de primari, președinți de filiale din țară la primul ministru. Două lucruri ne-a spus: nu sunt bani și nu se mai poate ca înainte. Noi nu am solicitat să fie extraordinar să ne dea bani, dar nu să mărești taxe și impozite, salariile să le îngheți sau să dai și oameni afară. Lucru nemaiîntâlnit. Am 20 și ceva de ani în administrație, n-am întâlnit așa ceva.

Reporter: Ce veți face?

Neculai Moraru: În aceste condiții, dacă ceea ce v-am spus mai înainte, în adunare să ne dea un 1-2% din impozitul pe venit și din taxa de valoare adăugată, lucrurile sunt deosebit de grave. Închidem UAT-urile, primările, așa nu sunt bani de salarii. Dar ce fac cu celelalte? Cu ilunatul public, cu apă-canal, ce fac cu ele? De unde le plătesc?

Reporter: Mergeți la guvern?

Neculai Moraru: Vom merge, bineînțeles, la adunarea generală, care va fi confirmat că vine prim-ministrul.”

În lipsa unor soluții concrete, nu este exclusă declanșarea unor forme de protest. 

În acest sens, mâine, unele primării vasluiene îșî vor suspenda programul timp de doua ore, chiar în intervalul în care premierul ar urma să fie prezent la reuniune.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

