Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/FOTO) Sistarea screeningului duce la mai multe cazuri de cancer de col uterin în regiunea Nord-Est

(AUDIO/FOTO) Sistarea screeningului duce la mai multe cazuri de cancer de col uterin în regiunea Nord-Est

(AUDIO/FOTO) Sistarea screeningului duce la mai multe cazuri de cancer de col uterin în regiunea Nord-Est

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 08:28

Numărul persoanelor care suferă de cancer de col uterin și care sunt în evidența Institutului Regional de Oncologie din Iași a crescut cu aproape 20 de cazuri, după sistarea finanțării programului de depistare timpurie.

În perioada iulie 2020 – decembrie 2023, peste 35.000 de femei din Regiunea Nord-Est au fost examinate în cadrul proiectului european, însă programul nu a mai continuat din lipsă de fonduri.

Medicul Laurențiu Bontaș, a precizat că anual, în România, sunt depistate peste patru mii de cazuri de femei cu cancer de col uterin și aproape jumătate nu beneficiază tratamentul necesar: ”Avem aproape 4.000 de cazuri care sunt diagnosticate în fiecare an și, din păcate, paciente cu cancer de col uterin mor, 2.000 în fiecare an. Pentru asta încercăm de ceva timp, Institutul Oncologic din 2012 tot încearcă să desfășoare mai multe programe de screening pentru prevenția cancerului de col uterin. La momentul de față nu mai suntem implicați într-un program de screening, motiv pentru care suferim, suferă și pacientele noastre și vom avea probabil o incidență un pic crescând în viitor a cazurilor cu cancer de col uterin diagnosticate într-un stadiu avansat.”

Luni, de Ziua Internațională de Acțiune pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, medicul Simona Volovăț, de la IRO Iași, a îndemnat toate femeile să-și facă un screening. România rămâne printre țările cu cele mai multe cazuri: ”Pentru a crește prognosticul acestor paciente și pentru a reduce numărul de cazuri, este foarte importantă vaccinarea și prezentarea femeilor la ginecolog pentru partea de screening. Ca și oncolog, noi ne dorim întotdeauna să vedem cazuri cât mai incipiente, pentru că acolo putem vorbi de vindecare. Și cred că sunt importante încă toate aceste proiecte prin care caravanele să ajungă în zone defavorizate, pentru că, din păcate, în România încă există o problemă reală, partea de transport. Pacienții ajung cu greu în orașe să își facă aceste consulturi și atunci cred că este încă important să avem și această variantă ca și metodă depistare precoce.”

În prezent, la Institutul Regional de Oncologie din Iași sunt în evidență aproximativ 1400 de paciente cu afecțiune oncologică de col uterin.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor
Prim plan marți, 18 noiembrie 2025, 09:54

Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor

Cei peste 230 de locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, au fost evacuați ieri de autorități, dar se pot întoarce la casele lor, anunță...

Locuitori din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce la casele lor
Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV
Prim plan marți, 18 noiembrie 2025, 07:21

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV Comisiile reunite pentru...

Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV
Parlamentul este aşteptat să adopte astăzi pachetul fiscal cu noile taxe locale
Prim plan marți, 18 noiembrie 2025, 07:20

Parlamentul este aşteptat să adopte astăzi pachetul fiscal cu noile taxe locale

Impozitele pe proprietate şi maşini vor creşte de la anul, iar Parlamentul este aşteptat să adopte marți pachetul fiscal cu noile taxe locale,...

Parlamentul este aşteptat să adopte astăzi pachetul fiscal cu noile taxe locale
Grecia: Grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar
Prim plan marți, 18 noiembrie 2025, 07:16

Grecia: Grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar

În Grecia, marți este grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în transportul...

Grecia: Grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar
Prim plan marți, 18 noiembrie 2025, 06:34

(VIDEO) Tulcea: Mai multe persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei

  UPDATE – Evacuarea preventivă a populaţiei din localităţile Ceatalchioi şi Plauru din judeţul Tulcea s-a încheiat. În total, 180...

(VIDEO) Tulcea: Mai multe persoane din localitatea Plauru, evacuate după un atac cu drone desfăşurat pe teritoriul Ucrainei
Prim plan marți, 18 noiembrie 2025, 06:20

Standardele de evaluare şi notare a elevilor din învăţământul primar şi gimnaziu vor fi testate anul viitor

Standardele de evaluare şi notare a elevilor din învăţământul primar şi gimnaziu vor fi testate în primul trimestru din anul 2026, în...

Standardele de evaluare şi notare a elevilor din învăţământul primar şi gimnaziu vor fi testate anul viitor
Prim plan marți, 18 noiembrie 2025, 06:16

Acord militar istoric, semnat la Paris de preşedinţii Franţei şi Ucrainei

Acord militar istoric semnat, luni, la Paris, de preşedinţii Franţei şi Ucrainei: armata ucraineană va cumpăra, în viitor, 100 de avioane...

Acord militar istoric, semnat la Paris de preşedinţii Franţei şi Ucrainei
Prim plan marți, 18 noiembrie 2025, 06:12

Şedinţa coaliţiei s-a încheiat fără o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor

Şedinţa de luni a coaliţiei de guvernare s-a încheiat fără o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor, au declarat pentru postul nostru...

Şedinţa coaliţiei s-a încheiat fără o decizie privind reforma pensiilor magistraţilor