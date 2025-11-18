(AUDIO/FOTO) Sistarea screeningului duce la mai multe cazuri de cancer de col uterin în regiunea Nord-Est

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 08:28

Numărul persoanelor care suferă de cancer de col uterin și care sunt în evidența Institutului Regional de Oncologie din Iași a crescut cu aproape 20 de cazuri, după sistarea finanțării programului de depistare timpurie.

În perioada iulie 2020 – decembrie 2023, peste 35.000 de femei din Regiunea Nord-Est au fost examinate în cadrul proiectului european, însă programul nu a mai continuat din lipsă de fonduri.

Medicul Laurențiu Bontaș, a precizat că anual, în România, sunt depistate peste patru mii de cazuri de femei cu cancer de col uterin și aproape jumătate nu beneficiază tratamentul necesar: ”Avem aproape 4.000 de cazuri care sunt diagnosticate în fiecare an și, din păcate, paciente cu cancer de col uterin mor, 2.000 în fiecare an. Pentru asta încercăm de ceva timp, Institutul Oncologic din 2012 tot încearcă să desfășoare mai multe programe de screening pentru prevenția cancerului de col uterin. La momentul de față nu mai suntem implicați într-un program de screening, motiv pentru care suferim, suferă și pacientele noastre și vom avea probabil o incidență un pic crescând în viitor a cazurilor cu cancer de col uterin diagnosticate într-un stadiu avansat.”

Luni, de Ziua Internațională de Acțiune pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, medicul Simona Volovăț, de la IRO Iași, a îndemnat toate femeile să-și facă un screening. România rămâne printre țările cu cele mai multe cazuri: ”Pentru a crește prognosticul acestor paciente și pentru a reduce numărul de cazuri, este foarte importantă vaccinarea și prezentarea femeilor la ginecolog pentru partea de screening. Ca și oncolog, noi ne dorim întotdeauna să vedem cazuri cât mai incipiente, pentru că acolo putem vorbi de vindecare. Și cred că sunt importante încă toate aceste proiecte prin care caravanele să ajungă în zone defavorizate, pentru că, din păcate, în România încă există o problemă reală, partea de transport. Pacienții ajung cu greu în orașe să își facă aceste consulturi și atunci cred că este încă important să avem și această variantă ca și metodă depistare precoce.”

În prezent, la Institutul Regional de Oncologie din Iași sunt în evidență aproximativ 1400 de paciente cu afecțiune oncologică de col uterin.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)