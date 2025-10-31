Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/FOTO) Rezultate remarcabile pentru copiii ieșeni la concursul internațional de aritmetică mentală HORUS 11, desfășurat în Dubai

(AUDIO/FOTO) Rezultate remarcabile pentru copiii ieșeni la concursul internațional de aritmetică mentală HORUS 11, desfășurat în Dubai

(AUDIO/FOTO) Rezultate remarcabile pentru copiii ieșeni la concursul internațional de aritmetică mentală HORUS 11, desfășurat în Dubai

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 12:18 / actualizat: 31 octombrie 2025, 13:18

Rezultate de excepție pentru copiii de la SmartyKids Iași la concursul internațional de aritmetică mentală HORUS 11, desfășurat în Dubai.

Echipa, formată din 15 copii, cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani, coordonată de Adriana Mahu, a obținut performanțe deosebite.

Daria Emma Niță și Tania Tomulescu au fost desemnate campioane internaționale, iar Tudor Pascal Mihai și Sara Adiouban au urcat pe locul întâi la categoriile lor. Ceilalți participanți s-au clasat pe locurile doi și trei.

Competiția a reunit sute de copii din Emiratele Arabe, India, Egipt, Libia, Armenia, Franța, Germania și România care s-au întrecut în exerciții de calcul rapid.

Adriana Mahu, coordonatorea Centrului SmartyKids Iași, centrele Păcurari și Tătărași, a declarat, pentru postul nostru de radio, că a fost o competiție dificilă, iar rezultatele copiilor clasează țara noastră în topul statelor care practică această metodă: ”Participanții acestui concurs au avut rezultate foarte bune și din totalul celor 200 de calcule, majoritatea au reușit în 10 minute să le rezolve pe toate corect. De aceea a fost o concurență foarte mare și premiile înseamnă foarte mult pentru noi. Suntem clasați în topul țărilor internaționale și asta valorează foarte mult atât pentru centrul nostru SmartyKids Păcurari, cât și pentru orașul Iași, dar și pentru a reprezenta țara noastră.”

Rezultate remarcabile la concursul internațional HORUS 11 – Dubai 2025

Suntem extrem de mândri de micii noștri campioni care au reprezentat cu succes România și orașul Iași pe scena internațională! 

Campioni:
Daria Emma Niță
Tania Tomulescu
Locul 1:
 Tudor Pascal Mihai
 Sara Adiouban
Locul 2:
Anastasia Nichifor
Anastasia Onuța
Mihnea Mahu
Lucia Iordache
Adela Daraban
Matei Bazdaga
Anastasia Dumitrescu
Ingrid Hriscu
Matias Aneculaesi
Locul 3:
Anastasia Parasca
David Spinosu
Felicitări tuturor copiilor pentru rezultate, perseverență și pasiune 

(Radio Iaşi/Andreea Daraban)

Etichete:
Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025)
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 10:20

Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025)

Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025) CĂLĂTORII ÎN LUMEA CĂRȚII În perioada 3–7 noiembrie...

Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025)
Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 10:17

Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară

Guvernul are programată astăzi a doua şedinţă extraordinară din această săptămână, în care ar putea adopta un act normativ referitor la...

Guvernul are programată o nouă şedinţă extraordinară
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 09:36

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorului marşului de comemorare a victimelor Colectiv şi va...

Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv
(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:57

(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a cerut deblocarea a 6 milioane de lei pentru acoperirea fondului de burse pentru studenți,...

(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:37

Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România

Social-democrații cer explicații de la Guvern privind retragerea unor militari americani din România. Președintele interimar al PSD, Sorin...

Dezbatere în Parlament pe tema retragerii militarilor americani din România
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:36

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus mai repede în România, dacă se confirmă faptul că nu se opune extradării și este de acord să se predea...

Mercenarul Horațiu Potra va fi adus rapid în România dacă nu se opune extradării din Dubai
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:32

Radio România, 97 de ani de încredere și emoție

Pe 1 noiembrie, Radio România sărbătorește 97 de ani de la prima emisie în eter, moment de referință în istoria comunicării și al culturii...

Radio România, 97 de ani de încredere și emoție
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:29

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie

Potrivit calendarului pentru alegerile locale parțiale, depunerea candidaturilor se face în perioada 11-17 noiembrie, iar campania electorală va...

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie