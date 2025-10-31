(AUDIO/FOTO) Rezultate remarcabile pentru copiii ieșeni la concursul internațional de aritmetică mentală HORUS 11, desfășurat în Dubai

Rezultate de excepție pentru copiii de la SmartyKids Iași la concursul internațional de aritmetică mentală HORUS 11, desfășurat în Dubai.

Echipa, formată din 15 copii, cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani, coordonată de Adriana Mahu, a obținut performanțe deosebite.

Daria Emma Niță și Tania Tomulescu au fost desemnate campioane internaționale, iar Tudor Pascal Mihai și Sara Adiouban au urcat pe locul întâi la categoriile lor. Ceilalți participanți s-au clasat pe locurile doi și trei.

Competiția a reunit sute de copii din Emiratele Arabe, India, Egipt, Libia, Armenia, Franța, Germania și România care s-au întrecut în exerciții de calcul rapid.

Adriana Mahu, coordonatorea Centrului SmartyKids Iași, centrele Păcurari și Tătărași, a declarat, pentru postul nostru de radio, că a fost o competiție dificilă, iar rezultatele copiilor clasează țara noastră în topul statelor care practică această metodă: ”Participanții acestui concurs au avut rezultate foarte bune și din totalul celor 200 de calcule, majoritatea au reușit în 10 minute să le rezolve pe toate corect. De aceea a fost o concurență foarte mare și premiile înseamnă foarte mult pentru noi. Suntem clasați în topul țărilor internaționale și asta valorează foarte mult atât pentru centrul nostru SmartyKids Păcurari, cât și pentru orașul Iași, dar și pentru a reprezenta țara noastră.”

Suntem extrem de mândri de micii noștri campioni care au reprezentat cu succes România și orașul Iași pe scena internațională!

Campioni:

Daria Emma Niță

Tania Tomulescu

Locul 1:

Tudor Pascal Mihai

Sara Adiouban

Locul 2:

Anastasia Nichifor

Anastasia Onuța

Mihnea Mahu

Lucia Iordache

Adela Daraban

Matei Bazdaga

Anastasia Dumitrescu

Ingrid Hriscu

Matias Aneculaesi

Locul 3:

Anastasia Parasca

David Spinosu

Felicitări tuturor copiilor pentru rezultate, perseverență și pasiune

