Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/FOTO) Noi exponate pot fi descoperite virtual la Muzeul Etnografic din Iași, prin aplicația „MuzeAR”

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2025, 10:59

La Muzeul Etnografic de la Palatul Culturii din Iași pot fi vizionate, prin intermediul aplicației „MuzeAR”, încă trei exponate folosite, în trecut, în gospodăriile românilor.

Coordonatorul muzeului, Victor Munteanu: ”Proiectul MuzeAR are opt instalații. Teascul de ulei, ciocanele pentru bătut semințele, teascul cu berbeci, piva pentru sumani, șteaza sau vâltoarea, teascul pentru extragerea mierii de albine din fagurii de ceară, teascul cu dublu șurub pentru vin și moara de vânt. O aplicație este bilingvă, deci română și engleză. Se poate zăbovi în fața fiecăruia, se poate vedea de trei ori filmulețul, te poți învârti în jurul obiectului să vezi mai multe perspective respectiva instalație.”

„MuzeAR” oferă posibilitatea unui tur virtual al pieselor de muzeu și reprezintă o premieră pentru instituțiile de profil din Europa Centrală și de Răsărit.

Dezvoltatorul aplicației este Alexandru George Busuioc: ”Este o aplicație de Augmented Reality în care exponatele pot fi văzute în starea lor naturală și cel mai important lucru la această aplicație e că poți să le vezi cum funcționeau ele când erau ele funcționabile, chestie care acum nu se mai poate observa. În primul rând trebuie scănat QR-code-ul de pe afiș sau de pe panourile mici sau poate fi căutată aplicația direct în Apple Store sau Google Play, se poate descărca, o să apară o listă de exponate, se va descărca exponatul care urmează să fie vizualizat sau toate, după care se va îndrepta spre panoul respectiv, după care va începe o experiență care durează undeva între 2-3 minute.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

