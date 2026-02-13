(AUDIO/FOTO) Manifestări culturale în memoria poetului Grigore Vieru

Poetul Grigore Vieru a fost comemorat, astăzi, la Iași, la 91 de ani de la nașterea sa.

Manifestarea, ajunsă la cea de-a XVII-a ediție, a reunit scriitori atât din România, cât și din Republica Moldova.

Grigore Vieru a fost un exemplu de diplomație și a lăsat în urma o moștenire culturală bogată, care responsabilizează generații întregi, a afirmat consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer: ”Grigore Vieru prin ceea ce a făcut, prin ceea ce ne-a lăsat, ne-a demonstrat un lucru fundamental că cea mai puternică formă de protest a vremurilor pe care le-a trăit nu a fost revolta, dar a fost educația. Și de fapt, Republica Moldova prin ceea ce trăiește astăzi, drumul său european pe care s-a angajat și pe care îl parcurge, se bazează exact pe aceleași semințe, pe aceiași vlăstari pe care i-a plantat Grigore Vieru, ”educația”. Ceea ce ne-a lăsat Grigore Vieru, nu este doar o moștenire, este o responsabilitate a generației mele, a generațiilor noastre.”

La rândul său, președintele Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România, Casian Maria Spiridon, a arătat că Grigore Vieru, prin opera sa, a avut un rol esențial în consolidarea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova: ”Am înțeles că spunea că Națiunea Română a avut trei pilori pe care s-au sprijinit în continuitatea ei, și anume tradiția, credința și limba. Iar Alexei Matejevic, în timpul primului război mondial, a scris acel poem extraordinar, ”Limba noastră”. Putem cumpăra pe Matejevic, cel care a fost important pentru Unirea Basarabiei în anul 1918, la fel de important este Grigore Vieru prin faptul că a afirmat și a impus limba noastră. El a fost esențial pentru afirmarea și perpetuarea limbii române în spațiul de peste Prut. Pentru asta este și aici statuia lui pentru că a susținut și a pus faptul că limba română este limba care ne dă nouă identitate pe ambeșe maluri ale Prutului. Consider că pentru noi, pentru români în general, Vieru nu este doar cel care a susținut limba, este și un poet foarte important.”

