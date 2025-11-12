(AUDIO/ FOTO) Iași: Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghica a fost depus în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 14:37

S-au încheiat ceremoniile dedicate aducerii la Iași a domnitorului Grigore Alexandru Ghica.

Sicriul cu rămășițele pământești a fost depus în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, unde publicul va putea să-și prezinte omagiile timp de 30 de zile.

Ulterior, osemintele vor fi reînhumate în preajma Bisericii „Sfântul Nicolae Domnesc”, lăcaș de cult în care Grigore Alexandru Ghica a fost uns domnitor al Moldovei.

Primarul Mihai Chirica: E un moment istoric într-adevăr, pentru că el s-a cerut acasă. Practic nici nu e voința noastră, a fost voința lui și a familiei lui, care au înţeles că, după 168 de ani, trebuie reparată acea filă din istorie, şi asta se întâmplă.

Ultimul domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a fost una dintre personalităţile care au contribuit la modernizarea statului român, prin dezvoltarea învăţământului public gratuit, abolirea cenzurii şi promovarea libertăţii presei. De numele său se leagă și înființarea Jandarmeriei Române. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)