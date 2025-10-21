(AUDIO/FOTO) IAȘI: Experții avertizează asupra riscurilor create de inteligența artificială și fake news-ul digital

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 12:55

Specialiștii atrag atenția că valul de conținut generat de inteligența artificială poate deveni o amenințare la adresa democrației.

Avertismentul a fost lansat la conferința „Reziliența României între fake news și inteligența artificială”, desfășurată astăzi la Iași.

Experții au arătat cum dintr-o simplă fotografie pot fi create imagini video false, greu de deosebit de realitate.

Organizatoarea evenimentului, Lia Anton, președinte al sucursalei Moldova a Fundației Colegiului Național de Apărare, a subliniat că aceste tehnologii sunt tot mai performante și la îndemâna oricui: ”Încă suntem în perioada în care avem surse credibile. Fiecare instituție publică are poziția oficială pe un site oficial. Pentru că în altă ordine de idei la ce finețe sau cu ce finețe se execută aceste fake-uri, uneori este foarte greu și pentru un profesionist să le depisteze. Acum dacă avem acces la materialul în sine și putem să îl trecem printr-un program de depistare a fake-ului, atunci da, pentru că sunt decalaje de vorbire, sunt decalaje de pronunție, unele sunt chiar vizibile cu ochiul liber. Problema intervine atunci când avem un public cu educație insuficientă pe această zonă, pentru că tinerii, dar și adulții, care nu știu, nu cunosc realitatea sau nu cunosc cum arată o persoană a realitate sau nu-i cunosc vocea, sau nu cunosc fenomenul în sine, nu au informația în sine, ei poate să accepte orice le prezinți.”

Pe de altă parte, profesorul Gabriela Pascariu, director al Centrului de Studii Europene din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a vorbit despre soluțiile de contracarare a dezinformării: ”Informația susținută către publicul larg și, de asemenea, sesiuni de formare, de înțelegere a tehnologiilor noi, care să se ducă către cele mai vulnerabile grupuri la fake news, ar putea să fie o bună soluție. Mi-e greu să accept ideea că presa ar putea să promoveze o informație dacă nu este adevărată. Aș vrea să cred că nu se întâmplă, dar faptul că avem o presă foarte diversificată poate să ne asigure că un om are cel puțin, un individ, are cel puțin accesul la surse diverse de informare.”

La eveniment au participat foști membri ai Guvernului și reprezentanți ai administrației locale.

