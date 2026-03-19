Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/FOTO) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a fost desemnată „Instituţia anului”, la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială.

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 11:39

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a fost desemnată „Instituţia anului”, la Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială.

Distincția a fost acordată în urma evaluării unui portofoliu profesional care a reflectat activitatea desfășurată în anul 2025. Au fost analizate criterii precum numărul și impactul proiectelor implementate, calitatea serviciilor sociale oferite și nivelul de profesionalism al echipei.

Directorul DGASPC Neamţ, Cristina Păvăluţă, s-a declarat onorată de acest premiu şi a transmis un mesaj de recunoştinţă pentru colegii din instituţie: ”Premiul ne onorează, ne obligă în același timp și este munca unei întregi echipe, munca multor oameni devotați, a multor oameni dedicați, implicați, empatici, fără de care nimic nu s-ar putea realiza în asistență socială. Faptul că pe lângă Direcție a fost nominalizat și un coleg ca Asistenul Social al Anului, la fel ne onorează și ne face mândri și denotă faptul că profesioniștii sau colegii din asistență socială sunt profesioniști și că își dedică tot efortul și toate cunoștințele pentru a face bine și a lăsa în urmă realizări în interesul comunității și a persoanelor vulnerabile. E o muncă foarte grea, o muncă care consumă foarte mult pentru că trebuie foarte multă implicare, dar în același măsură sunt și satisfacții.”

Performanța DGASPC Neamţ a fost completată de reușitele unor profesioniști dedicați.

Camelia Arcăleanu, asistent social care lucrează cu copiii abuzați, s-a numărat printre cei trei finaliști la categoria „Asistentul social al anului”.

De asemenea, Carmen Suciu a fost finalistă la categoria „Asistentul social din domeniul asistenței sociale comunitare”, după ce a contribuit, prin activitatea sa, la schimbarea în bine a vieții multor oameni din județ.

Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială s-a desfășurat pe 17 martie, la Ateneul Român, de Ziua Mondială a Asistenței Sociale.

(Radio Iaşi/Gianina Buftea)

Etichete:
