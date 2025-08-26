(AUDIO/FOTO) Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside” din Croația

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 07:39 / actualizat: 26 august 2025, 9:28

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a obținut Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside”, eveniment muzical care se desfășoară în aceste zile în Croația.

Distincția reprezintă cea mai importantă recunoaștere acordată la festivalul la care participă 14 ansambluri de profil.

România a fost reprezentată anul acesta de două coruri, ambele cu rezultate notabile în palmares.

Alături de suceveni, pe scena competiției a urcat și Corul Unison Transilvania din Brașov.

Anul acesta, organizatorii au adus laolaltă ansambluri corale din Croația și din mai multe țări ale lumii.

Corala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel nou” din Suceava este dirijată de părintele Lucian Tablan Popescu.

Membrii ansamblului au transmis că dedică premiul publicului și tuturor celor care le-au fost alături, după cum a precizat soprana Andreea Tofan, într-o declarație pentru postul nostru de radio: ”Faptul că jurul ne-a oferit marele trofeu ne onorează, dar ne și obligă să rămânem smeriți și să continuăm să muncim cu aceeași dăruire. Este o confirmare că munca noastră, orele de repetiții și dragostea pentru muzică nu sunt în zadar. Însă, mai presus de premiu, această experiență ne-a arătat cât de puternic este limbajul muzicii. Am simțit cum vocile corurilor din diferite țări se împletesc într-un singur mesaj, acela al unității și al frumuseții sufletului omenesc. De aceea, acest trofeu nu-l considerăm doar al nostru, ci al tuturor celor care cred în puterea cântului de a apropia oamenii și de a aduce lumină în inimi.”

Competiția internațională „Chorus Inside” se va încheia pe 27 august, după mai multe momente muzicale speciale.

(Radio Iași/Lucian Bălănuță/ FOTO Facebook Corala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava )