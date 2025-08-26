Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/FOTO) Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside” din Croația

(AUDIO/FOTO) Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside” din Croația

(AUDIO/FOTO) Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside” din Croația

Publicat de Andreea Drilea, 26 august 2025, 07:39 / actualizat: 26 august 2025, 9:28

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a obținut Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside”, eveniment muzical care se desfășoară în aceste zile în Croația.

Distincția reprezintă cea mai importantă recunoaștere acordată la festivalul la care participă 14 ansambluri de profil. 

România a fost reprezentată anul acesta de două coruri, ambele cu rezultate notabile în palmares.

Alături de suceveni, pe scena competiției a urcat și Corul Unison Transilvania din Brașov.

Anul acesta, organizatorii au adus laolaltă ansambluri corale din Croația și din mai multe țări ale lumii.

Corala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel nou” din Suceava este dirijată de părintele Lucian Tablan Popescu.

Membrii ansamblului au transmis că dedică premiul publicului și tuturor celor care le-au fost alături, după cum a precizat soprana Andreea Tofan, într-o declarație pentru postul nostru de radio: ”Faptul că jurul ne-a oferit marele trofeu ne onorează, dar ne și obligă să rămânem smeriți și să continuăm să muncim cu aceeași dăruire. Este o confirmare că munca noastră, orele de repetiții și dragostea pentru muzică nu sunt în zadar. Însă, mai presus de premiu, această experiență ne-a arătat cât de puternic este limbajul muzicii. Am simțit cum vocile corurilor din diferite țări se împletesc într-un singur mesaj, acela al unității și al frumuseții sufletului omenesc. De aceea, acest trofeu nu-l considerăm doar al nostru, ci al tuturor celor care cred în puterea cântului de a apropia oamenii și de a aduce lumină în inimi.”

Competiția internațională „Chorus Inside” se va încheia pe 27 august, după mai multe momente muzicale speciale.

(Radio Iași/Lucian Bălănuță/ FOTO Facebook Corala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava )

Etichete:
Bacalaureat – sesiunea a doua: Rezultatele finale sunt afişate astăzi
Prim plan marți, 26 august 2025, 05:54

Bacalaureat – sesiunea a doua: Rezultatele finale sunt afişate astăzi

Rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat vor fi afişate marţi, potrivit...

Bacalaureat – sesiunea a doua: Rezultatele finale sunt afişate astăzi
Ministrul Educaţiei spune că probabil anul şcolar va începe cu un boicot
Prim plan marți, 26 august 2025, 04:54

Ministrul Educaţiei spune că probabil anul şcolar va începe cu un boicot

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul şcolar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot....

Ministrul Educaţiei spune că probabil anul şcolar va începe cu un boicot
(EXCLUSIV) Reacția Comisiei Europene în legătură cu achiziția microbuzelor școlare prin PNRR
Prim plan luni, 25 august 2025, 19:20

(EXCLUSIV) Reacția Comisiei Europene în legătură cu achiziția microbuzelor școlare prin PNRR

Comisia Europeană reacționează în legătură cu achizițiile publice de microbuze școlare electrice prin Planul Național de Redresare și...

(EXCLUSIV) Reacția Comisiei Europene în legătură cu achiziția microbuzelor școlare prin PNRR
Pescarii din Delta Dunării avertizează că nivelul apei din mai multe zone a scăzut la un minim istoric
Prim plan luni, 25 august 2025, 19:19

Pescarii din Delta Dunării avertizează că nivelul apei din mai multe zone a scăzut la un minim istoric

Numeroase bărci au rămas pe uscat. Nivelul mic al apei din complex strică motoarele ambarcaţiunilor, iar în zilele cu vânt puternic unele...

Pescarii din Delta Dunării avertizează că nivelul apei din mai multe zone a scăzut la un minim istoric
Prim plan luni, 25 august 2025, 19:16

Seceta a continuat să fie extrem de severă la începutul acestei luni în Europa

Solul este afectat în proporţie de peste 50%, arată o analiză realizată de France Presse, pe baza celor mai recente date de la Observatorul...

Seceta a continuat să fie extrem de severă la începutul acestei luni în Europa
Prim plan luni, 25 august 2025, 18:30

(UPDATE) Un cablu electric defect este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o clădire din municipiul Iași

UPDATE – Un cablu electric defect, neizolat corespunzător, este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o locuință situată pe strada Arcu,...

(UPDATE) Un cablu electric defect este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o clădire din municipiul Iași
Prim plan luni, 25 august 2025, 16:21

Iași: Primarul Mihai Chirica, suspect în dosarul ”Pensionarilor”

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, se numără printre suspecții din dosarul „Pensionarilor” instrumentat de Direcția Națională...

Iași: Primarul Mihai Chirica, suspect în dosarul ”Pensionarilor”
Prim plan luni, 25 august 2025, 16:20

Iaşi: Trei persoane, rănite într-un accident rutier produs pe DN 28, în localitatea Strunga

Trei persoane au fost transportate, luni, la spital în urma unui accident rutier produs pe DN 28, pe raza localităţii Strunga, informează...

Iaşi: Trei persoane, rănite într-un accident rutier produs pe DN 28, în localitatea Strunga