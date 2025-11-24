(AUDIO) Forumul Educației România–Republica Moldova începe mâine la Iași

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2025, 10:58

La Iași începe, marți, Forumul Educației România–Republica.
Evenimentul, ajuns la a VI-a ediție, se va desfășura în Aula Magna a Universității „Alexandru Ioan Cuza.
Manifestarea aduce la aceeași masă specialiști și profesioniști din educație din cele două țări, cu scopul de a împărtăși bune practici și de a dezvolta noi colaborări între instituțiile de învățământ de pe ambele maluri ale Prutului.
Tema din acest an este „Predarea și învățarea față în față cu inteligența artificială”.
Lucrările vor fi deschise de invitatul special, profesorul doctor Mircea Miclea, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, fost ministru al Educației.
La Forumul Educației România–Republica Moldova s-au înscris peste 500 de participanți.
Liliana Romaniuc, președintele Asociației Române de Literație, unul dintre organizatorii evenimentului,  a declarat, în emisiunea Starea Educației, că integrarea AI în procesul de predare cere prudență, adaptarea metodelor de lucru și o înțelegere profundă a riscurilor și beneficiilor pentru elevi.
Liliana Romaniuc: Trebuie să recunoaștem, aplicațiile acestea de inteligență artificială sunt seducătoare, te fascinează realmente și crezi că toate lucrurile pe care ea le produce sunt bune, dar nu sunt toate bune. Erorile și halucinațiile sunt imense. Noi, profesorii, cred că trebuie noi în primul rând să ne convingem de ceea ce poate face, de pericolele pe care le poate aduce, de cum poate influența, afecta învățarea la elevi. Dincolo de asta, cred că modul în care noi predăm, modul în care noi evaluăm trebuie să se schimbe în mod fundamental. Cred că suntem într-o altă perioadă. Adică perioada aceea, în care profesorul era singura persoană care deținea cunoștințele, cunoașterea și o împărtășea cu cei din jur, acele timpuri au trecut.
(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO forumuleducatiei.ro)
