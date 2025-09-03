(AUDIO) Femeia rănită în accidentul de pe DN 24C, transferată la Iași cu elicopterul SMURD

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 16:14 / actualizat: 3 septembrie 2025, 17:25

Una dintre victimele care au supravieţuit accidentului produs în această dimineață pe DN 24C, în judetul Botoșani, o femeie de 46 de ani, a fost transferată la Iaşi, cu ajutorul elicopterului SMURD.

Aceasta a suferit multiple traume abdominale, ruptură de ficat, contuzii cranio-cerebrale și toraco abdominale. A fost internată în secția Chirurgie și operată de urgență.

Alte 12 persoane, victime ale accidentului, primesc îngrijiri medicale în Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Mavromati Botoșani, după cum a declarat medicul Oana Vicoleanu.

Oana Vicoleanu: La noi, în Unitatea de Primiri Urgențe, au fost aduși 12 pacienți și un minor în cadrul departamentului de CPU Pediatrie. Până în acest moment, toți cei 12 pacienți, 8 de sex feminin și 4 bărbați, sunt în curs de investigații cu multiple fracturi. 4 dintre ei sunt deja internați pe secția de ortopedie și unul pe ORL, iar restul urmează finalizarea investigațiilor și stabilirea diagnosticilor.

Reamintim că, în urma coliziunii dintre un autoturism și un microbuz, au rezultat 21 de victime, dintre care 3 și-au pierdut viața. Cei 3, toți din Republica Moldova, șoferul și 2 pasageri se aflau în autoturismul care a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, izbind, frontal, microbuzul care transporta călători. Cauza exactă a producerii accidentului, precum și celelalte împrejurări urmează a fi stabilite în cadrul anchetei demarată de polițiștii rutieri.

Tot personalul Spitalului Județean „Mavromati” a fost mobilizat în urma accidentului. Blocul Operator a suspendat activitatea, pentru a prelua victimele, iar mai mulți medici și asistenți au fost chemați de acasă pentru a acorda îngrijiri pacienților transportați în UPU.

Managerul Spitalului, Corneliu Prepeliță: S-au luat măsuri înainte de a ajunge echipajele, salvările în UPU. Pacienții care nu erau la urgență au fost preluați și dirijați către ambulatoriul de specialitate al Spitalului Județean Mavromati, astfel încât s-a asigurat asistență medicală și celor care nu aveau viața în pericol, dar pentru a nu temporiza foarte mult intervenția medicală și asupra acestor persoane. Astfel încânt, în momentul în care au ajuns echipaje medicale, atenția deosebită a fost dată acestor pacienți aduși în urma acestui accident.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Gina Poenaru)