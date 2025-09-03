Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Femeia rănită în accidentul de pe DN 24C, transferată la Iași cu elicopterul SMURD

(AUDIO) Femeia rănită în accidentul de pe DN 24C, transferată la Iași cu elicopterul SMURD

(AUDIO) Femeia rănită în accidentul de pe DN 24C, transferată la Iași cu elicopterul SMURD

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 16:14 / actualizat: 3 septembrie 2025, 17:25

Una dintre victimele care au supravieţuit accidentului produs în această dimineață pe DN 24C, în judetul Botoșani, o femeie de 46 de ani, a fost transferată la Iaşi, cu ajutorul elicopterului SMURD.

Aceasta a suferit multiple traume abdominale, ruptură de ficat, contuzii cranio-cerebrale și toraco abdominale. A fost internată în secția Chirurgie și operată de urgență.

Alte 12 persoane, victime ale accidentului, primesc îngrijiri medicale în Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Mavromati Botoșani, după cum a declarat medicul Oana Vicoleanu.

Oana Vicoleanu: La noi, în Unitatea de Primiri Urgențe, au fost aduși 12 pacienți și un minor în cadrul departamentului de CPU Pediatrie. Până în acest moment, toți cei 12 pacienți, 8 de sex feminin și 4 bărbați, sunt în curs  de investigații cu multiple fracturi. 4 dintre ei sunt deja internați pe secția de ortopedie și unul pe ORL, iar restul urmează finalizarea investigațiilor și stabilirea diagnosticilor.

Reamintim că, în urma coliziunii dintre un autoturism și un microbuz, au rezultat 21 de victime, dintre care 3 și-au pierdut viața. Cei 3, toți din Republica Moldova, șoferul și 2 pasageri se aflau în autoturismul care a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, izbind, frontal, microbuzul care transporta călători. Cauza exactă a producerii accidentului, precum și celelalte împrejurări urmează a fi stabilite în cadrul anchetei demarată de polițiștii rutieri.

Tot personalul Spitalului Județean „Mavromati” a fost mobilizat în urma accidentului. Blocul Operator a suspendat activitatea, pentru a prelua victimele, iar mai mulți medici și asistenți au fost chemați de acasă pentru a acorda îngrijiri pacienților transportați în UPU.

Managerul Spitalului, Corneliu Prepeliță: S-au luat măsuri înainte de a ajunge echipajele, salvările în UPU. Pacienții care nu erau la urgență au fost preluați și dirijați către ambulatoriul de specialitate al Spitalului Județean Mavromati, astfel încât s-a asigurat asistență medicală și celor care nu aveau viața în pericol, dar pentru a nu temporiza foarte mult intervenția medicală și asupra acestor persoane. Astfel încânt, în momentul în care au ajuns echipaje medicale, atenția deosebită a fost dată acestor pacienți aduși în urma acestui accident.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Gina Poenaru)

Etichete:
Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 16:07

Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând

Primarul Mihai Chirica a anunţat, miercuri, că în cursul lunii octombrie vrea să inaugureze parcul modernizat din faţa Teatrului Naţional...

Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând
În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 15:37

În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută

Deputaţii au adoptat astăzi, în calitate de for decizional, un proiect de lege de modificare a Codului Penal, care prevede că în cazul...

În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 15:30

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță participarea Palatului „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa la cea de-a treia ediție a...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate
Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 14:22

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat, acum, în Piaţa Victoriei din Capitală. Anterior, aceştia au pichetat...

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 14:19

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav care a avut loc de dimineaţă în...

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 14:10

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”, în contextul creşterii alarmante a numărului de...

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 13:37

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a...

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 12:10

(AUDIO) Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, a anunțat că au fost începute verificări în cazul copilului de 1 an şi cinci luni, care a murit...

(AUDIO) Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui