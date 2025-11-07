(AUDIO) Expoziția „Fabricat în Republica Moldova”, ediția a 7-a, la Palas Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 13:00

De astăzi până duminică, la Palas Iași, se desfășoară cea de-a 7-a ediție a Expoziției intitulată ”Fabricat în Republica Moldova”.

Sunt prezente peste 50 de companii din domeniile agroalimentar, textile și al materialelor de construcții.

Expoziția va fi dublată, astăzi, de un Forum investițional care se va desfășura la Palatul Culturii.

Președintele Camerei de Comerț din Republica Moldova, Sergiu Harea: La cea de-a șaptea ediție suntem prezenți cu 50 de companii, din diferite ramuri ale economiei naționale, în mare parte întreprinderi mici și mijlocii. Sectoarele sunt tradiționale cele pe care le cunosc ieșenii, dar și care reprezintă Republica Moldova, este domeniul vitivinicol, domeniul produselor agroalimentare, sunt cei care din domeniul procesării, inclusiv fructe uscate, miere de albine și nu ultimul rând cei din domeniul textil, pentru că avem o gamă largă de produse din acest domeniu. Noutățile noastre ar fi în acest an conserve și sucuri, pe care vrem să le prezentăm celor din muncipiul Iași și vizitatorilor, dar și o gamă largă de produse noi cum ar fi cele proaspete. Avem struguri, avem mere, companii pe care dorim să le promovăm.

La rândul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, Paul Butnariu, a precizat că investitorii din stânga Prutului sunt prezenți în domeniul imobiliarelor și al produselor textile, aici fiind înregistrate peste 1000 de firme.

Pe de ală parte, Paul Butnariu i-a îndemnat pe oamenii din afaceri din România să investească în Republica Moldova.

Paul Butnariu: Anul acesta avem aproape 60 de firme, după câte știu, am citit lista, poate sunt mai multe. Caracterul produselor e specific Republicii Moldova, adică ceea ce înseamnă agroalimentare, ceea ce înseamnă industria ușoară, textile, ceea ce înseamnă partea de mobilă și, evident, o parte din ceea ce înseamnă industriile de IT și cele creative. E o manifestare importantă și pentru Moldova și pentru România, și în mod special pentru Iași, mai ales că anul acesta, pentru prima dată, după inaugurare vom avea și un Forum economic ”România-Republica Moldova”, un forum la care contăm pe o participare de peste 100 de persoane. De investit, sigur că sunt o gamă întreagă de domenii de investit și din punctul meu de vedere aș îndemna oamenii de afaceri din Iași și din Moldova, din dreapta Prutului, să investească acum în Republica Moldova, să-și găsească acum oportunități, pentru că, așa cum bine știm, după probabila integrare a Republicii Moldova, lucrurile vor fi diferite. Atunci ne vom bate cu alți investitori mult mai puternici din punctul de vedere al capitalului acumulat pe parcursul anilor.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)