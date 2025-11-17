Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Demisii în masă la stațiile antigrindină din Iași, Botoșani și Vaslui

(AUDIO) Demisii în masă la stațiile antigrindină din Iași, Botoșani și Vaslui

(AUDIO) Demisii în masă la stațiile antigrindină din Iași, Botoșani și Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 11:11

Demisii în masă la stațiile antigrindină din județele Iași, Botoșani și Vaslui!

Angajații din punctele de lansare și din cele de comandă anti-grindină au recurs la această măsură nemulțumiți, printre altele, de neplata contribuțiilor sociale.

Patronul firmei care operează stațiile, Emil Sârbu, a declarat că în urma acestei situații a fost nevoie de transfer de personal de la alte stații din țară:

Emil Sârbu: În momentul ăsta suntem aproape 900 de oameni la nivel de țară. O să mai aducem și din țară, o să mai angajăm și de aici. Nu vor fi probleme că activitatea va fi întreruptă sau că bunurile vor suferi din punct de vedere al activității. Mai mult ne pare rău pentru oamenii care, mă rog, rămân fără serviciu dintr-un motiv care ne scapă sau ceva așa. Deci nu e ceva normal ca 160 de oameni să-și dea demisia într-o dată în condiții în care și-au primit ultimele salarii la zi.

Reporter: Am înțeles că nu au fost achitate contribuțiile sociale pe o anumită perioadă de timp.

Emil Sârbu: Pe o anumită perioadă însemnând o lună și jumătate. Orice firmă  mai are și probleme. Nu cred că asta e, impozitele pe salarii sunt plătite la zi în toată țara.”

Fostul director al stației antigrindină de la Iași, Daniel Florea, a confirmat demisiile în masă și a admis că există posibilitatea ca personalul afectat să se angajaze la o firmă concurentă: ”Demisia mea a fost dată din motive personale și am înțeles că întreg personalul din punctele de lansare și punctul de comandă și-ar fi prezentat demisia în curs zilei de luni. Motivele care au stat la baza demisii personale din punctul de lansare nu le cunosc pentru a le da mai departe. Atâta timp cât piața muncii este liberă, fiecare este liber să-și caute de lucru unde știe și unde are competențe.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Bacău: Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie şi responsabilul de achiziţii, trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu
Prim plan luni, 17 noiembrie 2025, 11:25

Bacău: Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie şi responsabilul de achiziţii, trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău şi responsabilul de achiziţii din cadrul unităţii sanitare au fost trimişi în judecată, de...

Bacău: Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie şi responsabilul de achiziţii, trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu
Neamţ: Un fals preot din Botoşani, care colecta bani la Mănăstirea Secu, este acuzat de înşelăciune
Prim plan luni, 17 noiembrie 2025, 10:48

Neamţ: Un fals preot din Botoşani, care colecta bani la Mănăstirea Secu, este acuzat de înşelăciune

Un fals preot din judeţul Botoşani, care colecta bani în proximitatea Mănăstirii Secu, este anchetat de poliţişti pentru săvârşirea...

Neamţ: Un fals preot din Botoşani, care colecta bani la Mănăstirea Secu, este acuzat de înşelăciune
Informare meteo: Ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului, vreme rece
Prim plan luni, 17 noiembrie 2025, 10:30

Informare meteo: Ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului, vreme rece

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 12 – 20 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi importante cantitativ,...

Informare meteo: Ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului, vreme rece
Ministrul sănătăţii promite măsuri pentru decontarea serviciilor stomatologice în spitalele de stat
Prim plan luni, 17 noiembrie 2025, 07:23

Ministrul sănătăţii promite măsuri pentru decontarea serviciilor stomatologice în spitalele de stat

Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat în cazul clinicii stomatologice unde s-a realizat intervenţia în cazul fetiţei...

Ministrul sănătăţii promite măsuri pentru decontarea serviciilor stomatologice în spitalele de stat
Prim plan luni, 17 noiembrie 2025, 07:16

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie

Astăzi este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Este vorba despre cele pentru funcţia de...

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie
Prim plan luni, 17 noiembrie 2025, 06:47

Consiliul Concurenţei: Măsura plafonării adaosurilor a depăşit termenul legal; există riscul de efecte nefavorabile în piaţă

Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, iar perioada pe...

Consiliul Concurenţei: Măsura plafonării adaosurilor a depăşit termenul legal; există riscul de efecte nefavorabile în piaţă
Prim plan luni, 17 noiembrie 2025, 06:43

Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului Transporturilor, dezbatere şi vot – astăzi

Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, intitulată ‘Calea ferată a pierdut...

Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului Transporturilor, dezbatere şi vot – astăzi
Prim plan luni, 17 noiembrie 2025, 06:41

Camera Deputaţilor: Moţiunea AUR împotriva ministrului Energiei – în dezbaterea plenului

Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată ”România în beznă – falimentul programat al...

Camera Deputaţilor: Moţiunea AUR împotriva ministrului Energiei – în dezbaterea plenului