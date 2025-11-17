(AUDIO) Demisii în masă la stațiile antigrindină din Iași, Botoșani și Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 11:11

Demisii în masă la stațiile antigrindină din județele Iași, Botoșani și Vaslui!

Angajații din punctele de lansare și din cele de comandă anti-grindină au recurs la această măsură nemulțumiți, printre altele, de neplata contribuțiilor sociale.

Patronul firmei care operează stațiile, Emil Sârbu, a declarat că în urma acestei situații a fost nevoie de transfer de personal de la alte stații din țară:

”Emil Sârbu: În momentul ăsta suntem aproape 900 de oameni la nivel de țară. O să mai aducem și din țară, o să mai angajăm și de aici. Nu vor fi probleme că activitatea va fi întreruptă sau că bunurile vor suferi din punct de vedere al activității. Mai mult ne pare rău pentru oamenii care, mă rog, rămân fără serviciu dintr-un motiv care ne scapă sau ceva așa. Deci nu e ceva normal ca 160 de oameni să-și dea demisia într-o dată în condiții în care și-au primit ultimele salarii la zi.

Reporter: Am înțeles că nu au fost achitate contribuțiile sociale pe o anumită perioadă de timp.

Emil Sârbu: Pe o anumită perioadă însemnând o lună și jumătate. Orice firmă mai are și probleme. Nu cred că asta e, impozitele pe salarii sunt plătite la zi în toată țara.”

Fostul director al stației antigrindină de la Iași, Daniel Florea, a confirmat demisiile în masă și a admis că există posibilitatea ca personalul afectat să se angajaze la o firmă concurentă: ”Demisia mea a fost dată din motive personale și am înțeles că întreg personalul din punctele de lansare și punctul de comandă și-ar fi prezentat demisia în curs zilei de luni. Motivele care au stat la baza demisii personale din punctul de lansare nu le cunosc pentru a le da mai departe. Atâta timp cât piața muncii este liberă, fiecare este liber să-și caute de lucru unde știe și unde are competențe.”

