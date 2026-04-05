(AUDIO) Creştinii ortodocşi, precum şi cei greco-catolici, sărbătoresc astăzi Floriile

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 aprilie 2026, 10:30

Creștinii ortodocşi şi greco-catolici sunt astăzi în duminica Floriilor, sărbătoare care aminteşte de Intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, ultima dată înainte de a fi răstignit.

Ieri, în ajunul sărbătorii, credincioşii ortodocşi au participat la procesiuni organizate în mai multe localităţi din ţară.

La Iași, 2500 de persoane și zeci de preoți din cele trei protopopiate ieşene au luat parte la tradiționalul pelerinaj.

La Catedrala Mitropolitană, alaiul de pelerini a fost întâmpinat de Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a ținut un cuvânt de învățătură, subliind importanța Săptămânii Patimilor.

Înaltpreasfințitul Teofan:

Până în Vinerea Mare, în fiecare zi, în biserici au loc slujbe speciale, denumite Denii, care amintesc momente din viaţa lui Iisus Hristos.

Astăzi, de Florii, peste 1,8 milioane de români îşi serbează onomastica.

Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor, preotul Lucian Apopei, a vorbit la Radio Iași, despre semnificația religioasă a sărbătorii: