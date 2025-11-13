Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Creștere a cazurilor de viroze la Spitalul de Boli Infecțioase Iași

(AUDIO) Creștere a cazurilor de viroze la Spitalul de Boli Infecțioase Iași

13 noiembrie 2025

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase ‘Sfânta Parascheva’ din Iaşi, dr Florin Roşu, a declarat, astăzi, că a crescut cu peste 60 la sută numărul persoanelor care ajung în triaj cu simptomatologie specifică virozelor respiratorii.

El a ţinut să menţioneze că, în aceste cazuri, administrarea de antibiotice este contraindicată.

Medicul recomandă evitarea spaţiilor aglomerate, mai ales în această perioadă, igiena corectă a mâinilor, alimentaţie bogată în fructe şi legume.

Florin Roșu: Recomandăm prezentarea cât mai rapidă la medic, în vederea stabilirii diagnosticului de certitudine și inițierea unui tratament adecvat, țintit, în vederea unei perioade de boală cât mai scurte și, sigur, a unei perioade de covalescență la fel, scurte. Administrarea de antibiotic este contraindicată în cazul virozelor respiratorii. Există posibilitate ca infecția virală să se suprainfecteze bacterian, moment în care este indicată administrarea antibioticului, dar acest lucru este apanajul medicului care, în urma consultului clinic, va hotărâ care este acest moment oportun. Și să nu uităm că, în ceea ce reprezintă gripa, cea mai severă viroză respiratorie, singura măsură de prevenție care și-a dovedit eficacitatea în timp este vaccinarea.

