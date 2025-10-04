(AUDIO) Casa Corpului Didactic din Iași a lansat două proiecte internaționale destinate formării profesorilor debutanți

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 09:48 / actualizat: 4 octombrie 2025, 11:09

Casa Corpului Didactic din Iași a lansat două proiecte internaționale destinate formării profesorilor debutanți.

Acestea se referă la internaționalizarea pregătirii profesorilor din județul Iași, astfel încât aceștia să deprindă abilități profesionale de nivel european, atestate și recunoscute, a declarat directorul instituției, Genoveva Farcaș: ”S-a aplicat pentru două proiecte internaționale de mobilități profesionale și în acest context ne dorim să ducem către alte sisteme educative pentru a vedea care sunt bunele practici de acolo pe profesorii debutanți, pe bibliotecari, pentru că noi suntem centrul de documentare și informare care coordonează activitățile bibliotecilor din județul Iași.”

Cele două proiecte au fost lansate în cadrul Zilelor Casei Corpului Didactic din Iași.

