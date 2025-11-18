(AUDIO) Bursele studenților din Iași, între fonduri insuficiente și soluții alternative

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2025, 10:51

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor primi bursele începând din această săptămână.

Consiliul de Administrație al instituției academic analizează bugetul transmis de către Ministerul Educației, care cuprinde sumele destinate burselor din acest an.

Rectorul Liviu-George Maha afirmă că actualul sistem de burse nu este sustenabil și nu răspunde nevoilor din învățământul superior.

El precizează că fondurile primite de la minister acoperă doar un procent foarte mic din bursele sociale, iar universitatea va încerca, în limita posibilităților, să suplimenteze restul sumelor din fonduri proprii: ”Dacă discutăm despre bursele sociale, nu pot fi onorate toate solicitările din partea studenților. Procentul este unul foarte mic, raportat la ceea ce înseamnă 30% din totalul fondului de burse. Vom veni cu completări din partea universității, vom găsi mecanismul prin care să suplimentăm. Dacă nu neapărat sume în bani pentru fond propriu-zis de burse, vom găsi soluții pentru tichete de masă, pentru a subvenționa cazarea, pentru a scuti de taxă studenții foarte buni care nu au acces la burse.”

Ideea susținerii studenților cu posibilități financiare limitate prin mecanisme alternative este îmbrățișată și de Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Prorectorul instituției academice, Vasile Stoleru, a subliniatt că în Consiliul de Administrație și în Senat s-a discutat și s-a aprobat ca pentru anumiți studenți din această categorie să li se acorde, din veniturile proprii ale universității, burse de campus care presupun anumite gratuități în anumite sectoare sociale: ”Mai avem alte pârghii pentru susținerea studenților cu nevoi speciale. O să mai acordăm și burse de campus și burse din venituri proprie, o parte dintre ele pentru cei care sunt cu nevoi speciale sau, eu știu, și alte facilități pe care Universitatea poate să le acorde pentru anumiți studenți.”

