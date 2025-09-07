(AUDIO) Boicot la festivitățile de deschidere a anului școlar în județul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2025, 13:13

În judeţul Iași, cele mai multe dintre cadrele didactice din învăţământul preuniversitar au optat pentru boicotarea festivităţilor de deschidere a noului an şcolar.

Majoritatea marilor colegii din municipiul reședință se vor alătura apelului lansat de sindicate.

La Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, de exemplu, profesorii au votat în unanimitate pentru a nu fi organizate festivități, după cum a declarat directorul unității de învățământ, Gheorghiță Nistor.

Gheorghe Nistor: Nu vom avea festivitate de deschidere. Colegii mei, profesori, nu au dorit acest lucru și le respect opțiunea, ceea ce înseamnă copiii vor veni la școală, vor fi primiți de către diriginți în clase și se vor desfășura activități normale pentru deschidere: orar și treburi organizatorice. Doar cei mici vor fi primiți la intrare de către diriginți și vor fi conduși în clasă pentru că ei nu știu unde trebuie să ajungă.

La Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, în prima zi a noului an școlar se va intona imnul și se va adresa un cuvânt scurt de „Bun venit”, după care elevii vor merge în sălile de clasă, a precizat directorul Constantin Chirilă.

Constantin Chirilă: Începând cu ora 9:00 vom primi copiii de la clasa pregătitoare, vom prezenta rezultatele pe care școala le-a avut în anul școlar 2024-2025, după care, sigur că, va lua cuvântul un părinte și un elev din partea Consiliului elevilor. Elevii vor merge în sălile de clasă, își vor prelua manualele. Va fi o festivitate, zic eu, normală.

O situație similară va fi și la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași, a confirmat directoarea instituției, Mirela Gotcu: O festivitate mai scurtă poate față de alți ani, însă ea este urmată de activitățile specifice derulate cu elevii de către profesorii diriginți și ceilalți colegi ai școlii. Activități de bun venit, de intercunoaștere, de prezentare pentru bobocii juniori și seniori ai colegiului nostru.

În schimb, la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, festivitățile de deschidere a noului an școlar vor avea loc inclusiv cu prezența autorităților locale și a reprezentanților mediului academic.

Directoarea colegiului, Camelia Gavrilă: Sigur că în Colegiul Negruzzi va exista un moment festiv pe care l-au acceptat toți colegii, pentru că e vorba de elevi, e vorba despre relația cu copii, cu părinții, cu întreaga comunitate, de a marca simbolic deschiderea anului școlar. Noi avem un anumit ritual, dincolo de evocări, de prezența absolvenților, care sunt acum deja studenți, de prezența părințiilor și mesajul acestora, de autoritățile, oficialitățile locale, de mediul academic, se va contura un început pentru a arăta că școala merge mai departe, că profesorii cu vocație își fac datoria. În același timp, semnalul rămâne față de măsurile neinspirate, luate, excesiv.

De partea cealaltă, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași și-au exprimat speranța că, de marți, 9 septembrie, activitățile se vor desfășura în mod normal.

Inspectorul general adjunct, Florentin Ciubotaru: Cred eu că pe data de 8 septembrie, în primul rând, elevii vor fi prezenți din nou la școală și cu această ocazie le adresez invitația de a veni fără absolut nicio problemă. Porțile tuturor universităților de învățământ vor fi deschise pentru elevi, dar și pentru colegii noștri profesori. De marți încolo, tot în același spirit optimist, cred că vom fi prezenți de data aceasta la cursuri și vom transmite copiilor, elevilor noștri ceea ce știe fiecare în domeniul său de activitate. Se vor desfășura ore, sper, în condiții normale.

