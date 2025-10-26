Astăzi va fi sfințită pictura Catedralei Naționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2025, 08:59

Catedrala Națională, sfințită în Anul Centenar al Patriarhiei Române

Duminică 26 octombrie va fi sfințită pictura Catedralei Naționale în cadrul unei slujbe la care vor asista zeci de mii de persoane. Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I se află în vizită în România tocmai pentru a participa la eveniment alături de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

În ultimii 7 ani s-a lucrat la așezarea mozaicului bizantin pe pereții catedralei, după ce în 2018 fusese sfințit altarul. Lucrările nu sunt finalizate, dar Biserica a ținut să facă sfințirea în acest an când sărbătorește 100 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rang de Patriarhie.

Credincioșii vor putea vizita catedrala timp de șase zile după sfințire

Doi patriarhi și alți 65 de ierarhi vor sluji la Sfințirea Picturii Catedralei Naționale. Două treimi din pereții catedralei sunt acoperiți cu mozaic la care au lucrat timp de 7 ani peste 200 de specialiști în arta mozaicului bizantin. Celelalte ornamente arhitecturale au fost finalizate ceea ce face ca după sfințire, Catedrala să poată fi vizitată.

Conform tradiției ortodoxe, după consacrare, credincioșii pot trece prin altarul catedralei timp de mai multe zile. Patriarhia Română a anunțat sfântul locaș rămâne deschis până pe 31 octombrie, inclusiv pe timpul nopții. Sfințirea picturii constă în ungerea pereților cu mir, stropirea lor cu apă sfințită și rostirea de rugăciuni de consacrare, în cadrul unei slujbe speciale.

Dimensiuni record

Catedrala Națională este cea mai înaltă biserică ortodoxă din lume. Măsoară 127 de metri. Are o capacitate de 5 000 de persoane și deține cea mai mare catapeteasmă din lume (400 mp), fapt confirmat de Academia Recordurilor Mondiale.

Construcția Catedralei a început în anul 2010 și este parte a unui ansamblu arhitectural ce mai cuprinde două clădiri cu scop misionar ce vor fi construite pe laturile de sud-est și sud-vest.

Piațeta din fața catedralei flancata de două porticuri are o capacitate de 23 000 de persoane.

Istoria unui Ideal*

Idealul construirii unei Catedrale Naționale s-a născut în gândul regelui Carol I, care în 1882 a și înaintat Camerei legislative o lege pentru construirea unei catedrale române în capitală. În anul 1884, Bugetul statului prevedea pentru construirea Catedralei din București suma de 5 000 000 lei (aur), ceea ce reprezenta 5% din bugetul țării.

Ulterior, suma destinată catedralei a fost cheltuită pentru terminarea clădirilor școlilor începute.

Disputele pe marginea amplasamentului Catedralei, greutățile financiare, precum și condițiile grele din timpul Primului război mondial au făcut ca ideea construirii unei Catedrale să fie temporar abandonată.

Ideea a fost reluată după Marea Unirea de la 1918, dar disputele în jurul amplasamentului au rămas.

După ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (1925), Patriarhul Miron Cristea a ales din mai multe propuneri de amplasamente pentru Catedrală, Piața Bibescu (actuala Piața Unirii).

La 11 mai 1929, Patriarhul Miron Cristea a marcat locul prin sfințirea unei cruci. Dar proiectul s-a oprit la această fază din cauza crizei economice și a celui de-Al doilea Război Mondial.

Proiectul Catedralei Mântuirii Neamului a fost readus în actualitate după 1990, când a fost reluată dezbaterea asupra amplasamentului. Patriarhul Teoctist a sfințit în 1998 o cruce în Piața Unirii, în același loc în care Patriarhul Miron marcase locul în 1929. Amplasamentul din Piața Unirii a fost însă abandonat invocându-se motive de natură tehnică.

În 2005, Patriarhia a acceptat propunerea Primăriei Generale a Bucureștiului ca amplasament al Catedralei, Dealul Arsenalului, considerat cel mai înalt loc din București, învecinat cu Palatul Parlamentului.

La 29 noiembrie 2007, Patriarhul Daniel al BOR a pus piatra de temelie și a sfințit locul destinat Catedralei Naționale pe terenul de 110 000 mp atribuit în Calea 13 Septembrie din București (Dealul Arsenalului).

Patriarhia Română a preselectat mai multe firme de arhitectură cu experiență în proiectarea de biserici mari , dintre care a ales firma Wanel Exim din Bacău în vederea întocmirii proiectului Catedralei Naționale.

După emiterea autorizației de construcție la 2 septembrie 2010, construcția Catedralei Naționale a început. La 15 ani după, are loc Sfințirea picturii în mozaic, în Anul Centenar al Patriarhiei Române.

Informații extrase din: Nicolae Noica, Catedrala Mântuirii Neamului – istoria unui ideal, Basilica 2011

(Rador/ FOTO basilica.ro)