Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Astăzi se oprește gazul pe mai multe străzi din municipiul Iași

Astăzi se oprește gazul pe mai multe străzi din municipiul Iași

Astăzi se oprește gazul pe mai multe străzi din municipiul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 05:37

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz mâine, 4 decembrie, în intervalul orar 12:00-16:00, la consumatori de pe străzile Cuza Vodă (numerele 1, 3, 8, 10 și 12), Piața Unirii (numerele 1, 3, 5 și 6), 14 Decembrie 1989, Vasile Alecsandri și Pasaj Cuza Vodă.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

Etichete:
Prețul gazelor naturale ar urma să crească de la 1 aprilie
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 08:31

Prețul gazelor naturale ar urma să crească de la 1 aprilie

Factura la gaze ar urma să crească de la 1 aprilie anul viitor, după expirarea schemei de plafonare-compensare cu cel puțin 5%, potrivit...

Prețul gazelor naturale ar urma să crească de la 1 aprilie
Spitalul Municipal Rădăuţi, inclus în programul pentru pacienţii cu AVC; 50 de spitale au infrastructură pentru intervenţie rapidă
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 07:38

Spitalul Municipal Rădăuţi, inclus în programul pentru pacienţii cu AVC; 50 de spitale au infrastructură pentru intervenţie rapidă

Reţeaua naţională de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut va fi extinsă prin includerea Spitalului Municipal ‘Sf. Doctori...

Spitalul Municipal Rădăuţi, inclus în programul pentru pacienţii cu AVC; 50 de spitale au infrastructură pentru intervenţie rapidă
(AUDIO) De la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru apă și canalizare în județul Iași vor crește cu aproximativ 15 la sută
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 20:35

(AUDIO) De la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru apă și canalizare în județul Iași vor crește cu aproximativ 15 la sută

Tarifele de furnizare a apei potabile și cele pentru canalizare cresc semnificativ, în județul Iași, de la 1 ianuarie. Astfel, prețurile vor fi...

(AUDIO) De la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru apă și canalizare în județul Iași vor crește cu aproximativ 15 la sută
Prima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia a 32-a
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 19:34

Prima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia a 32-a

La Complexul Romexpo din capitală s-a deschis astăzi o nouă ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România – cea de-a 32-a....

Prima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, ediţia a 32-a
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 19:15

Agenţia Naţională a Medicamentului a lansat platforma studiiclinice.anm.ro

Agenţia Naţională a Medicamentului a lansat astăzi platforma studiiclinice.anm.ro, primul hub naţional care adună la un loc toate informaţiile...

Agenţia Naţională a Medicamentului a lansat platforma studiiclinice.anm.ro
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 18:00

Vaslui: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ‘Elisabeta Polihroniade’ a marcat 50 de ani de activitate

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ‘Elisabeta Polihroniade’ Vaslui a marcat, miercuri, 50 de ani de activitate, în prezenţa...

Vaslui: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ‘Elisabeta Polihroniade’ a marcat 50 de ani de activitate
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 17:26

Azi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Specialiștii atrag atenția că dizabilitatea nu este numai o problemă medicală, ci una de drepturi ale omului

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Societatea Română de Realibilitare Medicală se alătură specialiștilor europeni...

Azi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Specialiștii atrag atenția că dizabilitatea nu este numai o problemă medicală, ci una de drepturi ale omului
Prim plan miercuri, 3 decembrie 2025, 17:00

Armata română a anunţat că a distrus o dronă navală în Marea Neagră

Armata română a distrus o dronă navală care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră, a anunţat astăzi Ministerul român al Apărării...

Armata română a anunţat că a distrus o dronă navală în Marea Neagră