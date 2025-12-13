Apa potabilă, sistată temporar la Spitalul „Sf. Maria” Iași

Publicat de Andreea Drilea, 13 decembrie 2025, 18:32 / actualizat: 14 decembrie 2025, 8:38

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași informează înregistrarea unei neconformități la analiza apei potabile, unitatea fiind racordată la rețeaua urbană de apă potabilă ApaVital.

Menționăm că, în data de 28.11.2025 s-a efectuat dezinfecția întregii rețele de apă potabilă a Spitalului, atât apă caldă cat și rece, precum și dezinfecția gurilor de scurgere prin utilizarea de produse de dezinfecție specifice acestui proces și schimbarea filtrelor antimicrobiene. Procedura a fost efectuată în cursul nopții pentru a nu interfera cu activitatea medicală zilnică și a fost anunțată la DSP Iași, Consiliul Județean Iași și Consiliul de Administrație.

După procedura de dezinfecție, pe 02.12.2025 Spitalul din proprie initiativa, a decis recoltarea a 15 probe de apă din zone diferite, lucrate microbiologic la CRSP Iași. Rezultatul primit in data de 12.12.2025 a evidentiat 1 probă pozitivă cu Pseudomonas aeruginosa, iar chimia, respectiv Clorul rezidual lucrate la DSP Iași au aratat valori in limita de referință. Probele de apă din Blocul Operator au fost negative. Mentionam ca dupa procedura de dezinfectie a retelei de apa potabila se impune trecerea unei perioade de 3-4 zile pana la recoltarea de probe pentru a permite asigurarea unui interval de timp necesar acțiunii complete a dezinfectantului si stabilizarea parametrilor microbiologici ai apei.

În data de 09.12.2025, DSP Iași a prelevat 8 probe de apa potabila, rezultat primit în data de 12.12.2025, care a indicat prezența de Pseudomonas aeruginosa in 2 din 8 probe. De asemenea, s-a constat și o concentrație scăzută de Clor rezidual în toată rețeaua de apă potabilă inclusiv la punctul de intrare de la rețeaua urbana (valoarea la punctul de intrare de la rețeaua urbana a fost semnificativ sub valoarea considerata normala de 0.1 mg/L- 0.5 mg/L, și anume 0.076 mg/L, iar valorile înregistrate în Spital au variat intre normal la demisol – 0.115 mg/L si valori scăzute între 0,055 – 0,073 mg/L în alte puncte de recolta). În zonele cu valori ale clorului scăzute s-a observat încărcare bacteriană. În cele doua zone în care s-a identificat prezenta de Pseudomonas aeruginosa concentrația de clor rezidual a fost de 0.060 mg/L, respectiv 0.073 mg/L.

Menționăm ca în anul 2025, în conformitate cu planul anual de autocontrol al unității privind calitatea apei, săptămânal s-au recoltat, aleator, probe de apă potabilă atât din rețeaua interna cat si din punctul de preluare . Analizele au fost lucrate în cadrul laboratorului DSP Iași, iar rezultatele obținute au fost negative din punct de vedere microbiologic, însă intermitent cu valori scăzute ale clorului rezidual.

În luna octombrie 2025, în urma acțiunii DSP s-au recoltat 33 probe de apă, rezultatele nefiind comunicate spitalului.

La data de 15.12.2025, era programata recoltarea de probe de sanitație din ATI Corp A ca urmare a obținerii rezultatelor analizelor de apă post dezinfecție – probe conforme recoltate la data de 09.12.2025. Această etapă era parte a procedurii de verificare finală și a fost precedată de măsuri ce au inclus înlocuirea bateriilor de apă, sifoanelor și racordurilor, precum și efectuarea curățeniei și dezinfecției terminale a suprafețelor și dispozitivelor medicale, în vederea reluării activității medicale în acest tronson. Suspendarea activității în corpul A ATI a avut un impact semnificativ asupra activității medicale a unității și a generat un disconfort major pacienților, prin diminuarea capacității de avizare a internărilor pacienților din întreaga regiune a Moldovei, precum și prin limitarea posibilității efectuării intervențiilor chirurgicale, pacienții necesitând frecvent terapie intensivă postoperatorie.

În urma analizei situației, ulterior obținerii rezultatelor comunicate de DSP Iași în data de 12.12.2025, în prezenta D-lui Ministru al Sănătății Alexandru Rogobete si reprezentanților Consiliului Județean Iași, Prefectura Iași, DSP Iași, ApaVital, ISU, in scopul prevenirii apariției unei situații epidemiologice, s-a dispus recoltarea suplimentara în cursul nopții de 12-13.12.2025 de probe de apă pentru analize microbiologice si chimice. Totodată, au fost informate toate secțiile spitalului cu privire la sistarea temporara a utilizării apei potabila de la rețea. Pentru asigurarea continuității îngrijirii medicale si a condițiilor de siguranță, a fost pusă la dispoziția pacienților, aparținătorilor si personalului apă îmbuteliată, iar pentru activitățile de curățenie a fost asigurată apa din sursă externă. Am primit sprijin de la Crucea Rosie, ISU si ANRS. Toti pacienții internați si aparținătorii acestora au fost informați cu privire la situația prezentă, inclusiv prin afișare la nivelul unității.

În completarea masurilor adoptate, se reia procedura de dezinfecție a rețelei de apa din spital in cursul nopții de 13-14.12.2025 cu recoltare ulterioara de probe pentru verificarea eficientei intervenției si s-a decis in colaborare cu ApaVital creșterea concentrației de clor din rețeaua urbana de către aceștia.

Conform dispoziției D-lui Ministru al Sănătății Alexandru Rogobete unitatea va interna exclusiv urgente majore, pacienții urmând a fi transferați, după acordarea asistentei medicale de urgenta, către alte unități sanitare. Solicitările de transfer din alte unități sanitare din județul Iași și din județele regiunii Moldovei vor fi direcționate către alte centre. Pacienții din municipiul Iași vor beneficia de asistenta medicala de urgenta prin Unitatea Primiri Urgente iar in situațiile in care se impune internarea aceștia vor fi dirijați către alte centre. Asistența medicala pentru urgențe minore si pacienți cronici va fi asigurata prin ambulatoriul de specialitate si spitalizare de zi.

Asiguram pacienții si aparținătorii acestora ca depunem toate eforturile necesare pentru soluționarea acestei situații în cel mai scurt timp posibil și ca asistenta medicala de urgenta va fi asigurata in permanenta prin Unitatea Primiri Urgente (UPU). Totodată, adresam rugămintea de a nu suprasolicita UPU cu situații medicale care pot fi gestionate la nivelul medicului de familie sau in ambulatoriu de specialitate, pentru a putea asigura monitorizarea și tratamentul adecvat pacienților care necesita supraveghere medicala și tratament de specialitate, evitând, pe cât posibil, direcționarea acestora către alte unități sanitare, în situațiile in care starea clinica nu impune acest lucru.

Reiteram tuturor pacienților și aparținătorilor acestora angajamentul nostru de buna-credință, determinarea de a corecta cu maxima responsabilitate toate aspectele ce necesita remediere si care țin de unitatea sanitara, precum și implicarea constanta a întregii echipe medicale și manageriale in vederea asigurării unor îngrijiri medicale de înaltă calitate și menținerea standardelor profesionale dobândite de-a lungul anilor in toate specialitățile pediatrice.

Manager interimar,

Ec. Gheorghe Diaconu Director medical,

Dr. Ionescu Catalina