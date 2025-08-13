AnimaWings anunță noi zboruri către Istanbul ce vor fi operate de pe Aeroportul Iași începând cu data de 8 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 17:00

Compania aeriană românească AnimaWings va introduce din luna octombrie zboruri regulate către Istanbul, de pe cinci aeroporturi din România, tarifele începând de la 49,99 euro/persoană/sens, a anunţat miercuri compania.

Noile rute regulate anunţate de AnimaWings începând cu octombrie 2025 sunt: Bucureşti (OTP) – Istanbul (IST), din 8 octombrie 2025, 5 zboruri pe săptămână, Iaşi (IAS) – Istanbul (IST), din 8 octombrie 2025, 3 zboruri pe săptămână, şi Cluj (CLJ) – Istanbul (IST), din 16 octombrie 2025, 2 zboruri pe săptămână.

‘Acestea completează reţeaua deja anunţată la începutul verii, care include zboruri spre Istanbul, în premieră pentru România, din Timişoara (TSR) şi Craiova (CRA), extinzând astfel conectivitatea regională a României cu unul dintre cele mai importante centre globale de transport şi business’, se arată în comunicatul companiei transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, din 3 octombrie 2025, pe rutele Timişoara (TSR) – Istanbul (IST) şi Craiova (CRA) – Istanbul (IST) vor fi două zboruri pe săptămână, de la 59,99 euro/persoană/sens.

Aeroportul Istanbul (IST) este, conform celor mai recente date, cel mai mare aeroport din Europa şi unul dintre cele mai moderne din lume. În 2024, a fost tranzitat de peste 80 de milioane de pasageri, cu mai mult de 500.000 de zboruri operate anual spre 317 destinaţii internaţionale, din 117 ţări. Acest hub aerian oferă pasagerilor AnimaWings oportunităţi extinse pentru conexiuni rapide către Asia, Orientul Mijlociu, Africa sau America de Nord.

‘Istanbul nu este doar un oraş spectaculos – este o intersecţie între culturi, un centru economic major şi o poartă către lume. Ne dorim ca pasagerii din toate regiunile României să poată accesa acest hub cu uşurinţă, fie că vorbim de turism, business sau conexiuni internaţionale. E un pas firesc şi necesar în dezvoltarea noastră. AnimaWings are deja o prezenţă solidă în Turcia şi este recunoscută ca unul dintre principalii operatori aerieni români în relaţia cu această ţară’, a declarat Marius Pandel, preşedintele AnimaWings, în comunicatul citat.

În sezonul estival 2025, compania operează peste 350 de zboruri charter către Antalya şi Bodrum, de pe 7 aeroporturi din România, consolidându-şi poziţia în topul companiilor aeriene româneşti care deservesc destinaţii din Turcia.

Zborurile vor fi operate cu aeronave Airbus A220, model de ultimă generaţie.

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de tur-operatorul Christian Tour. Aflată în continuă expansiune, compania aeriană îşi va mări flota în acest an cu încă două avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings până la finele lui 2026 vizează un total de 12 aeronave. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)