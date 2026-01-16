Andrei Gologan deschide stagiunea Gaudium Animae cu recitalul de pian „O antologie a iubirii”, pe 19 ianuarie, la Biblioteca Centrală Universitare „Mihai Eminescu”, Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 ianuarie 2026, 12:30

Pianistul Andrei Gologan prezintă „O antologie a iubirii”, în deschiderea stagiunii Fundației Culturale Gaudium Animae. Recital extraordinar de pian, pe 19 ianuarie 2026, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași

După succesul extraordinar din cadrul Festivalului Internațional George Enescu, ediția 2025, pianistul Andrei Gologan revine în România cu un recital extraordinar, în premieră la Iași.

Pentru prima oară în capitala Moldovei, pianistul născut la Piatra-Neamț și stabilit la Salzburg, în orașul natal al lui Mozart, prezintă un program dedicat iubirii în muzica pentru pian.

Recitalul tânărului pianist deschide stagiunea 2026 a Fundației ieșene Gaudium Animae, pe 19 ianuarie, ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași.

O ANTOLOGIE A IUBIRII este un program despre relația pe care pianul, un veritabil instrument al afectului, o are cu dragostea, datorită capacității sale emoționale și a versatilității în exprimarea sentimentelor romantice. După o introducere hibernală în atmosferă, prin căldura expresivă din Ianuarie, prima parte din Anotimpurile lui Ceaikovski, Andrei își propune o scurtă istorie a dragostei, de la prima iubire, una naivă și înaripată, până la inevitabila decepție și vindecătoarea renaștere ilustrată de pagini de Beethoven și Brahms, cu post-scriptum nemuritoarea Sonată a lunii. Partea a doua a recitalului va exemplifica patru tipologii ale iubirii, sentiment definitoriu al umanității: iubirea metafizică (Bach și Scriabin), iubirea platonică și cea idealizată (Brahms) și, la final, iubirea extatică (Debussy). Prin complexitatea și capacitatea unică de a vorbi direct inimii, de la șoapta tandreții până la declamația grandilocventă a afecțiunii, pianul este un instrument unic și esențial în arta de a descrie iubirea.

PROGRAM:

P.I. Ceaikovski – Ianuarie din Anotimpurile Op.37a

van Beethoven – Allegro din Sonata nr.18 în Mi b Major Op.31 nr.3

Brahms – Alte Liebe din 5 Gesänge Op. 72, Meine Lieder op.106, Scherzo din Sonata nr.3 în fa minor Op.5

van Beethoven – Sonata nr 14 în do# minor Op.27 nr.2 „Sonata Lunii”

Scriabin – Andante din Preludii op.31

J.S. Bach – Schafe können sicher weiden BWV 208

Brahms – Andante din Sonata nr.3 în fa minor Op.5, Das Mädchen spricht, Ständchen, Vergebliches Ständchen din 5 Romanzen und Gesänge, Op. 84

Debussy – L’isle joyeuse, L.106

BIOGRAFIE Andrei Gologan

Născut la Piatra-Neamț în 1992, Andrei Gologan este absolvent al Universității Mozarteum din Salzburg, unde a studiat la clasa profesorului Pavel Gililov. Din 2017, Andrei Gologan a lucrat cu celebrul pianist Sir Andras Schiff, pe parcursul anilor având ocazia să colaboreze cu multe alte mari personalități ale lumii muzicale precum Daniel Barenboim sau Gidon Kremer. Este laureat a numeroase competiții muzicale, între care Concursul de pian Vladimir Horowitz Kiev și European Lions Club Piano Competition de la Istanbul. Cariera sa numără invitații la unele dintre cele mai cunoscute festivaluri și săli de concert din Europa, inclusiv Herkulessaal din München, Wigmore Hall din Londra, Festivalul George Enescu, Festivalul Schleswig-Holstein și Heidelberger Frühling. Andrei este și co-fondator al Festivalului de Muzică de Cameră Buzz din Obertrum am See, Austria. Anul acesta și-a lansat albumul solo debut cu lucări de Brahms la Evidence Classics, un proiect însoțit de un turneu de recitaluri în săli celebre ca Ehrbar Saal Viena sau Konzerthaus Berlin.

Numit de prestigiosul Süddeutsche Zeitung „un poet al pianului”, Andrei Gologan este fericit să poată concerta pe 19 ianuarie 2026, la Iași:

„Cu ocazia primului meu recital la Iași, am pregătit un program parfumat, o călătorie muzicală pe tărâmul efemer al dragostei. Fie ea efervescentă, platonică sau metafizică, iubirea reprezintă un izvor inepuizabil pentru artiști și creatori, iar pe 19 ianuarie descoperim secretele ei prin intermediul unor pagini muzicale nemuritoare. Mulțumesc Fundației Culturale Gaudium Animae pentru invitația călduroasă.”

ORGANIZATORI: recitalul extraordinar „O antologie a iubirii” este organizat de Fundația Culturală Gaudium Animae în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iași

PARTENERI: Laboratoarele Praxis, Fusion Towers, Tei, Uzina de Zâmbete, Grand View Hotel, Time Out, Grup ETA, Tudor. Personal Tailor

PARTENERI MEDIA: Radio România Muzical, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Iași, Radio HIT Iași, Ziarul de Iași, Zile și nopți, Bookhub, Happ.ro, Daily Magazine, Observator cultural

Prețul biletului: 110 lei

Biletele se pot achiziționa de pe iabilet.ro

20% din numărul de locuri sunt rezervate elevilor de la colegiile ieșene și studenților, prin bilete oferite gratuit acestora.

FUNDAȚIA CULTURALĂ GAUDIUM ANIMAE își propune, atât prin proiectele sale educative, cât și prin cele concertistice, să repună Iașul pe o poziție de relevanță pe harta culturală a României. Misiunea noastră este de a facilita accesul la artă și de a crea oportunități reale de dezvoltare pentru tinerii din comunitățile locale. Prin parteneriate cu mediul de afaceri, aducem cultura în școli, construim proiecte cu vizibilitate și generăm impact social real. Prin evenimentele noastre premium, aducem în România artiști de talie mondială și oferim publicului experiențe culturale autentice și memorabile. Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

FUNDAȚIA CULTURALĂ GAUDIUM ANIMAE: Investim în cultură. Formăm comunități. Construim viitorul.