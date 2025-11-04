Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul prăbuşirii turnului de la Forumurile Imperiale din Roma

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 12:39

În urma morţii muncitorului în vârstă de 66 de ani, Procuratura din Roma urmăreşte acuzaţiile de ucidere din culpă în cadrul anchetei privind prăbuşirea parţială a clădirii Torre dei Conti, care a avut loc ieri în zona Forumurilor Imperiale.

De asemenea, este contestată neglijenţa din culpă.

Zona a fost plasată sub carantină, iar anchetatorii vor efectua o autopsie a corpului victimei.

Anchetatorii se vor consulta cu un expert tehnic pentru a reconstitui faptele şi a identifica cauzele şi responsabilităţile. (Rador)

Unul dintre românii care lucrau la renovarea Turnului Conti din centrul Romei, prins sub dărmături în urma căderii unor bucăți din acest edificiu, a decedat – potrivit presei locale, citate de Reuters.

Echipele de intervenție au reușit să îl scoată pe bărbat de sub zidul prăbușit după o amplă operațiune de salvare, însă acesta a decedat la spital, în urma rănilor grave.

Potrivit unui comunicat al Ministerului român de Externe, un al doilea român a fost, de asemenea, transportat la spital, pentru investigații de specialitate, fiind în afara oricărui pericol. (Rador/ FOTO Elena Postelnicu/ arhivă)