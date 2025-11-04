Ascultă Radio România Iași Live
Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul prăbuşirii turnului de la Forumurile Imperiale din Roma

Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul prăbuşirii turnului de la Forumurile Imperiale din Roma

Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul prăbuşirii turnului de la Forumurile Imperiale din Roma

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 12:39

În urma morţii muncitorului în vârstă de 66 de ani, Procuratura din Roma urmăreşte acuzaţiile de ucidere din culpă în cadrul anchetei privind prăbuşirea parţială a clădirii Torre dei Conti, care a avut loc ieri în zona Forumurilor Imperiale.

De asemenea, este contestată neglijenţa din culpă.

Zona a fost plasată sub carantină, iar anchetatorii vor efectua o autopsie a corpului victimei.

Anchetatorii se vor consulta cu un expert tehnic pentru a reconstitui faptele şi a identifica cauzele şi responsabilităţile. (Rador)

Unul dintre românii care lucrau la renovarea Turnului Conti din centrul Romei, prins sub dărmături în urma căderii unor bucăți din acest edificiu, a decedat – potrivit presei locale, citate de Reuters.

Echipele de intervenție au reușit să îl scoată pe bărbat de sub zidul prăbușit după o amplă operațiune de salvare, însă acesta a decedat la spital, în urma rănilor grave.

Potrivit unui comunicat al Ministerului român de Externe, un al doilea român a fost, de asemenea, transportat la spital, pentru investigații de specialitate, fiind în afara oricărui pericol. (Rador/ FOTO Elena Postelnicu/ arhivă)

