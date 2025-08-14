Ascultă Radio România Iași Live
Alexandru Rogobete: Victimele exploziei de ieri de la Bacău vor fi transferate la spitale din Europa

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 14:15

Victimele exploziei de ieri de la Bacău vor fi transferate la spitale din Europa, a declarat astăzi ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete.

Patru persoane, între care o fată de 15 ani, au fost rănite în urma deflagraţiei care s-a produs în momentul în care un bărbat a vrut să schimbe butelia aragazului.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Letea Veche, iar explozia a fost urmată de un incendiu care a afectat victimele.

Trei dintre acestea au fost transferate la spitale din capitală, iar unul dintre răniţi se află la Timişoara.

Alexandru Rogobete: Primii care vor pleca în Europa vor fi pacienţi de la „Bagdasar-Arseni” care sunt într-o stare critică dar statusul hemodinamic le permite transportul cu aeronava, urmând apoi să începem demersuri pentru transferul pacientului de la Timişoara. Pacientul de la Timişoara este înrtr-o stare critică, dar gradul de arsură este mai limitat, mai mic decât ceilalţi doi. Pacientul minor în momentul de faţă nu pune probleme hemodinamice şi se află într-o stare critică, evident, pentru că este un pacient ars, însă încercăm să rezolvăm problema în unitatea funcţională de arşi de la „Grigore Alexandrescu” şi, sigur, avem în vedere transferul în Europa.

O informaţie de ultimă oră arată că doi dintre pacienţii arşi în urma exploziei din Bacău vor fi transferaţi în Austria. Ei se află internaţi la Spitalul „Bagdasar-Arseni”,starea lor este gravă dar sunt stabili pentru transport.

Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă au mai transmis rapoartele medicale ale pacienţilor arşi la spitale din Belgia şi Germania, de la care se aşteaptă în prezent un răspuns. (Rador/ FOTO  Facebook.com/departamenturgente)

