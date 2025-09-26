Ascultă Radio România Iași Live
Alexandru Rogobete: Raportările în cazul Spitalului pentru copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi au fost tardive şi vor urma măsuri ferme

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 20:00

Raportările în cazul Spitalului pentru copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi au fost ‘tardive’ şi vor urma măsuri ‘ferme’, a transmis, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, care a subliniat că toţi cei responsabili vor răspunde.

Potrivit ministrului, ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor – fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranţa că ‘dispare de la sine’ – nu sunt erori, ci reprezintă ‘complicitate’.

Resemnarea în faţa infecţiilor nosocomiale nu este o opţiune, a afirmat el.

‘Nouă copii, dintre care şi nou-născuţi, au fost expuşi unui risc suplimentar faţă de suferinţa pe care o aveau deja. Şase dintre aceşti copii şi-au pierdut viaţa. Cuvintele rămân sărace în faţa durerii părinţilor – transmit, din suflet, cele mai profunde condoleanţe familiilor îndoliate. Am luat decizii clare: Corpul de control al Ministerului Sănătăţii şi Inspecţia Sanitară de Stat în Sănătate demarează un control amănunţit la Iaşi. Raportările au fost tardive. Nu este acceptabil. Vor urma măsuri ferme’, a scris Rogobete, pe Facebook.

El a susţinut că există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate.

‘Protocoalele pentru limitarea infecţiilor nu sunt opţionale. Ele trebuie respectate cu stricteţe – de la medic, la asistentă, la infirmieră şi până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea ‘merge şi aşa’. Nu, nu mai merge şi aşa! Cine consideră că regulile sunt opţionale a greşit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume. Sunt revoltat – profund revoltat – că, în pofida investiţiilor majore făcute în spitale şi în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil’, a declarat ministrul.

Alexandru Rogobete a completat că toţi cei responsabili vor răspunde, vor fi sancţionaţi administrativ, fără excepţie.

‘Cine nu şi-a făcut treaba – fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP – va pleca acasă. Mă îndrept către Iaşi pentru transparenţă şi claritate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei – pentru dreptate, pentru a trimite un semnal în întregul sistem sanitar. Oameni buni – Nu mai merge aşa! Echipa este totul. Dar, responsabilitatea este individuală şi va fi aplicată’, a evidenţiat ministrul Sănătăţii. (Agerpres/ FOTO agerpres.ro)

