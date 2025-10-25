A patra zi FILIT Iași: evenimente pentru tineri și iubitori de lectură

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 octombrie 2025, 09:45

Astăzi este cea de-a patra zi a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași.

FILIT aduce evenimente dedicate publicului tânăr, profesioniștilor din domeniul literar și iubitorilor de lectură.

Printre manifestările din program se numără și dezbaterea intitulată „Cât de mult costă adevărul?”, cu jurnalistul de investigații Victor Ilie, care va fi organizată la Palas Mall, de la ora 17.00.

De asemenea, în această seară, de la 20.00, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, va avea loc întâlnirea cu Tracy Chevalier, eveniment găzduit de Ioana Bâldea Constantinescu și prezentat de Cătălin Sava. Iar de la 21.45 publicul este aștept, în Piața Unirii, la un concert susținut de artistul ieșean Paul Tihan. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)

