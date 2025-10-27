Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste

Publicat de Andreea Drilea, 27 octombrie 2025, 09:11

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care se va reuni miercuri, la sediul Executivului. Sunt opinii divergente în această privinţă atât între sindicate şi patronate, cât şi în interiorul coaliţiei de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan susţine îngheţarea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei brut pe lună, în timp ce social-democraţii pledează pentru majorarea acestuia anul viitor.

Reporter: Cătălin Purcaru – Premierul Ilie Bolojan a afirma recent că o creștere a salariului minim ar avea un impact în lanț asupra veniturilor din sectorul public.

Ilie Bolojan: Salariile în sectorul public sunt plafonate. Ori în condițiile în care anumite salarii, în sectorul public sau în sectorul privat, sunt calculate pe baza salariului minim, orice mutare a salariului minim are niște efecte care se bat în cap cu plafonarea.

Social-democrații au spus în repetate rânduri că se opun înghețării salariului minim pentru anul viitor. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a atras atenția că România riscă să intre în procedură de infringement dacă nu majorează salariul minim.

Sorin Grindeanu: I-am rugat pe colegii de la Finanțe să vină să ne spună care ar fi impactul unui asemenea demers, astfel încât să avem toate datele pe masă și să luăm o decizie în cunoștință de cauză.

Miercuri este programată o întâlnire a prim-ministrului cu reprezentanții Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Sindicatele au transmis că înghețarea salariului minim ar încălca o directivă europeană și amenință cu proteste, în timp ce mediul de afaceri cere menținerea actualei grile de salarizare.

O directivă a Uniunii Europene stabilește un mecanism de ajustare a salariului minim pentru ca acesta să fie revizuit și actualizat periodic în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.

