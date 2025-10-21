România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 19:22

România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană.

Ţara noastră a înregistrat anul trecut o rată de 78 de decese în accidente rutiere la milionul de locuitori, în timp ce media europeană a fost de 45, arată un raport oficial. Bogdan Isopescu are cele mai recente date din documentul publicat de Comisia Europeană.

Pe drumurile din România au murit anul trecut 1.478 de persoane din cauza accidentelor, iar cu o rată de 78 de decese la milionul de locuitori, suntem pe primul loc negativ în Uniunea Europeană.

Imediat după ţara noastră este Bulgaria, cu o rată de 74 de decese.

La polul opus se află Suedia, cu 20 de decese la milionul de locuitori şi Danemarca, cea care a înregistrat 24.

Ca vedere generală, în Uniunea Europeană au murit anul trecut în accidente auto aproape 20.000 de persoane, ceea ce înseamnă o rată de 45 de decese la milionul de locuitori, în scădere cu 2% faţă de 2023.

Deşi rata este mare faţă de ambiţiile Uniunii, acesta este un scor bun la nivel global.

Dacă ne referim strict la cazul ţării noastre, vedem şi aici o îmbunătăţire, pentru că avem o reducere a deceselor cu 4% faţă de 2023 şi cu 21% faţă de 2019.

Conform datelor preliminare colectate de Comisie, cifrele din primul semestru al acestui an arată din nou o scădere a accidentelor pentru ţara noastră cu peste 10%. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)