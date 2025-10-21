Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană

România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană

România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 19:22

România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană.

Ţara noastră a înregistrat anul trecut o rată de 78 de decese în accidente rutiere la milionul de locuitori, în timp ce media europeană a fost de 45, arată un raport oficial. Bogdan Isopescu are cele mai recente date din documentul publicat de Comisia Europeană.

Pe drumurile din România au murit anul trecut 1.478 de persoane din cauza accidentelor, iar cu o rată de 78 de decese la milionul de locuitori, suntem pe primul loc negativ în Uniunea Europeană.

Imediat după ţara noastră este Bulgaria, cu o rată de 74 de decese.

La polul opus se află Suedia, cu 20 de decese la milionul de locuitori şi Danemarca, cea care a înregistrat 24.

Ca vedere generală, în Uniunea Europeană au murit anul trecut în accidente auto aproape 20.000 de persoane, ceea ce înseamnă o rată de 45 de decese la milionul de locuitori, în scădere cu 2% faţă de 2023.

Deşi rata este mare faţă de ambiţiile Uniunii, acesta este un scor bun la nivel global.

Dacă ne referim strict la cazul ţării noastre, vedem şi aici o îmbunătăţire, pentru că avem o reducere a deceselor cu 4% faţă de 2023 şi cu 21% faţă de 2019.

Conform datelor preliminare colectate de Comisie, cifrele din primul semestru al acestui an arată din nou o scădere a accidentelor pentru ţara noastră cu peste 10%. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Coaliţia de guvernare va discuta din nou despre salariul minim
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 08:43

Coaliţia de guvernare va discuta din nou despre salariul minim

Liderii coaliţiei de guvernare ar urma să reia astăzi discuţiile privind salariul minim pe economie anul viitor. Nivelul acestuia ar trebui să...

Coaliţia de guvernare va discuta din nou despre salariul minim
Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este suspendată
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 06:39

Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este suspendată

De la miezul nopţii circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători a fost suspendată, ca urmare a neachitării la termen a sumelor...

Circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este suspendată
Primele patru familii afectate de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente complet mobilate și utilate
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 06:29

Primele patru familii afectate de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente complet mobilate și utilate

Primele patru familii grav afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat, pe termen mediu și lung, în apartamente complet mobilate și...

Primele patru familii afectate de explozia din Rahova s-au mutat în apartamente complet mobilate și utilate
Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 06:28

Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului

Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului – și-a exprimat convingerea președintele Nicușor Dan, după ce...

Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 06:25

Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege privind voluntariatul în armată

Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege inițiat de guvern prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea...

Comisia pentru Apărare din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege privind voluntariatul în armată
Naţional marți, 21 octombrie 2025, 06:23

Valoarea coşului minim de consum a crescut

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent al unei familii formate din 2 adulţi şi 2 copii a crescut în septembrie la 11.370 de lei...

Valoarea coşului minim de consum a crescut
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 19:41

Curtea Constituțională: Legea care modifică pensiile de serviciu, declarată neconstituțională

Curtea Constituțională a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite și a...

Curtea Constituțională: Legea care modifică pensiile de serviciu, declarată neconstituțională
Naţional luni, 20 octombrie 2025, 19:32

Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate

Președintele Nicușor Dan a avut o reacție după ce Curtea Constituțională nu a avizat legea privind pensiile magistraților. Șeful Statului...

Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate