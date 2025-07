Peste 40 de edituri de renume la Târgul de carte Gaudeamus Brașov

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 iulie 2025, 10:29

Târgul de carte Gaudeamus Radio România își așteaptă și sâmbătă vizitatorii în Piața Sfatului din Brașov.

Peste 40 de edituri de renume reunite în 30 de standuri aduc în fața iubitorilor de lectură tot ce este nou și atractiv pe piața de profil.

Piața Sfatului a devenit centrul literar al municipiului de la poalele Tâmpei, cu acces gratuit pentru public, zilnic, între orele 10:00 și 21:00.

Președintele de onoare al acestei ediții este conferențiar universitar doctor Virgil Borcan, eseist, critic și istoric literar, traducător și cadru didactic.

Virgil Borcan: Un om, într-o viață îndelungată de cititor, oricum nu poate parcurge mai mult de 10.000 sau 20.000 de volume. Or, doar literatura mare înseamnă mult mai mult decât atât. Inevitabil suntem obligați să facem o selecție a lecturilor, dar tocmai acesta este rolul unui astfel de târg.

Vizitatorii pot găsi cărți pentru toate vârsele, jocuri educative, dar și muzică.

– Am venit din curiozitate, am vrut să văd ce fel de cărți și ce fel de edituri sunt disponibile în acest an.

– Este foarte drăguță pentru moment, am participat și la celelalte ediții, mă bucur că lumea încă citește, deși foarte puțin citesc.

Evenimentul de la Brașov face parte din Caravana Gaudeamus, un proiect de anvergură națională inițiat și desfășurat de peste două decenii.