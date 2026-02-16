Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 07:39

Nicușor Dan va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii organizată la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite, Donald Trump.

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Facebook, în care președintele Nicușor Dan subliniază rolul României în susținerea demersurilor diplomatice internaționale.

Potrivit mesajului, România va avea statut de observator în cadrul reuniunii și își va reafirma sprijinul pentru eforturile internaționale menite să conducă la încetarea conflictului din Fâșia Gaza.

Totodată, președintele a transmis disponibilitatea țării noastre de a contribui la procesul de reconstrucție a zonei.

Participarea la aceste discuții este motivată, conform declarației, de susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, rezoluție inițiată de Statele Unite.

În mesajul său, Nicușor Dan a reamintit că România a pledat constant pentru identificarea unei soluții politice care să ducă la încheierea conflictului și a oferit sprijin umanitar populației civile din Fâșia Gaza, inclusiv prin operațiuni de evacuare medicală de urgență.

Reuniunea de la Washington este considerată un nou pas în cadrul eforturilor diplomatice internaționale dedicate stabilizării situației din regiune și pregătirii etapelor de reconstrucție post-conflict.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

