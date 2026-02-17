Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 12:07

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 17-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor
Mesaj :

MESAJ 1/3

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00
Fenomene vizate: vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului, viscol
Zone afectate: conform textului 

      Marți (17 februarie) vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 0 grade.

         Temporar vor fi precipitații îndeosebi în sudul, centrul și estul țării.  În cursul zilei de marți acestea vor fi mixte, apoi vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și local de 20…30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

          Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general, de 45…65 km/h. În sud și est temporar va fi viscol și vizibilitate scăzută. 

 

MESAJ 2/3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 12:00
Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, polei
Zone afectate: conform textului și hărții 

         În intervalul menționat, în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40…45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

 

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 12:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă
Zone afectate: conform textului și hărții

        În Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).

 

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00

Fenomene vizate: ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului, viscol puternic
Zone afectate: conform textului și hărții 

         În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60….85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

 

Mesaj :

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 12:00 – 18 februarie, ora 20:00
Fenomene vizate: ninsori viscolite, strat de zăpadă
Zone afectate: conform textului și hărții

         În Dobrogea, jumătatea sudică a Moldovei, estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și în Carpații Merdionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50…70 km, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70…90 km/h.

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 18 februarie, ora 12:00 – 18 februarie, ora 20:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului și hărții

 

         În intervalul menționat, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

 
