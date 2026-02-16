INS: Scumpiri în ianuarie. Inflația rămâne aproape de 10%

Publicat de Andreea Drilea, 16 februarie 2026, 10:36

Rata anuală a inflației s-a menținut, în ianuarie, la aproape 10 %.

A fost, mai exact, de 9,62 %, anunță Institutul Național de Statistică.

Este cea de-a șasea lună în care indicele prețurilor de consum se situează în jurul acestei valori.

Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la servicii – peste 11 %. S-au scumpit mai ales biletele CFR, cu peste 24 %.

În același timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu aproape 10 %, în condițiile în care energia electrică s-a scumpit cu aproape 60 %.

În privința alimentelor, cele mai mari creșteri de prețuri au fost la cafea – peste 24 %. Majorări substanțiale au fost la fructe proaspete, ouă, carne de vită, lapte de vacă și pâine.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro