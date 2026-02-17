Florin Brușten, premiat pentru managementul Radio România Regional, la Gala Premiilor UZPR „Excelența în jurnalism”

Florin Brușten, premiat pentru managementul Radio România Regional, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Iași, desemnată filiala anului, se numără printre laureații Galei UZPR 2025, unde au fost recompensați jurnaliști și instituții media pentru performanțele profesionale. Evenimentul s-a desfășurat luni seară, la Teatrul Ion Creangă.

Printre laureați se află jurnaliștii Andreea Esca, Cristian Lupașcu, Mario H. Balint și Doina Dabija din Chișinău, fiica scriitorului și omului politic Nicolae Dabija.

Vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, a transmis un mesaj în care a subliniat rolul esențial al jurnalismului într-o societate democratică și necesitatea susținerii profesiei și a jurnalismului de calitate.

Președintele UZPR, Dan Constantin, a mulțumit publicului, pe care l-a descris drept nucleul activității jurnalistice, și a evidențiat dezvoltarea instituțională a Uniunii, care include o revistă, un post de radio, un site cu peste un milion de accesări și o editură. El a remarcat, totodată, prezența membrilor UZPR din diaspora și din spațiul de limbă română.

Juriul competiției a fost prezidat de Ruxandra Săraru, alături de Mădălina Corina Diaconu, Dan Constantin, Viorel Popescu, Teodora Marin, Monica Zvirjinschi, Roxana Istudor, Marian Nencescu și Cornel Cepariu. Ruxandra Săraru a declarat că selecția câștigătorilor a fost dificilă, motiv pentru care au existat câte trei nominalizări la fiecare categorie.

În cadrul galei au fost acordate următoarele premii: la presă scrisă – Revista „Ateneu” din Bacău, la 100 de ani de apariție; la carte de presă – Mircea Pospai și Rodica Pospai Păvălan pentru volumul „Nicolae Dragoș, poetul-jurnalist, jurnalistul-poet”; la radio – Radio France Internationale pentru emisiunea „Moldova Zoom”; la televiziune – Alina Grigore de la TVR Info și Adriana Stoian de la Euronews; la presă online – proiectul „Pulse” al HotNews; la tineri jurnaliști – Victor Vreme; la fotoreportaj – Lucian Tudose; la corespondent de război – Cristian Lupașcu, reporter în Ucraina al Agerpres.

Premiul Opera Omnia i-a revenit lui Mario H. Balint, iar premiile speciale au fost acordate Doinei Dabija, publicației „Literatură și Artă”, Centrului de Presă Basilica și Andreei Esca, pentru 30 de ani de activitate în presă. Jurnalista AGERPRES Ecaterina Ignat a fost nominalizată la categoria presă online.

Distincțiile au fost înmânate de jurnaliști și personalități din mass-media, iar gala a reunit membri ai UZPR din Austria, Republica Moldova, Serbia, Spania și Italia, precum și reprezentanți ai mediului academic, cultural și ai autorităților.

(București FM/FOTO captură Facebook)