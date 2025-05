Elena Lasconi: Demisionez din funcţia de preşedinte USR

Publicat de Andreea Drilea, 5 mai 2025, 10:22

Elena Lasconi şi-a anunţat, luni dimineaţa, demisia din funcţia de preşedinte al Uniunii Salvaţi România (USR).

Potrivit unui comunicat de presă, decizia vine ‘în urma unei perioade marcate de provocări politice şi personale, iar gestul a fost asumat cu responsabilitate şi încredere în viitorul USR şi al României’.

‘A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcţia de preşedinte USR. Aşa consider că este corect, firesc şi bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ţinut de mine pentru ca România să fie mai bine’, a declarat Elena Lasconi, citată în comunicat. AGERPRES/FOTO logo