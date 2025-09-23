Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 15:34

Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus astăzi o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată ce promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în cadrul programului Rabla Auto 2025.

AFM atrage atenţia că platforma respectivă induce în eroare, deoarece procedura se realizează exclusiv prin aplicaţia oficială, gratuit şi fără intermediari.

Persoanele fizice se vor putea înscrie începând cu data de 30 septembrie 2025, la ora 10:00, doar prin intermediul aplicaţiei pusă la dispoziţie pe site-ul www.afm.ro.

Publicul este încurajat să consulte exclusiv canalele oficiale ale instituţiei, respectiv site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi pagina de Facebook a instituţiei, pentru informaţii corecte şi actualizate.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

