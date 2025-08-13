Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării
Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 18:39
Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut miercuri proba la alegere a profilului și specializării.
Ei au avut de ales una dintre următoarele discipline – fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.
Reporterul RRA Felicia Mocanu a stat de vorbă cu unii dintre absolvenții de liceu la ieșirea de la examen.
Reporter: La ce ai dat astăzi bacalaureatul?
-: La biologie.
A fost singurul examen pe care l-ai dat în această sesiune?
-: Am dat la română, mate și biologie.
Cum a fost la biologie?
-: Mi s-a părut super ușor.
Cum a fost la geografie?
-: A fost ok. M-am pregătit. Cred că iau un șapte, opt.
Cum a fost la biologie?
-: Nu a fost greu. Trebuie să mai dăm, dacă nu luăm.
-: M-am pregătit toată vara. A picat greuț. Nu pot să spun că a fost cel mai ușor subiect. Cred că din mate, bio și română, bio a fost cel mai greu.
Cum a fost la fizică?
-: Nu am făcut bine.
Ce-o să faci? O să dai la anul?
-: De la anul, da.
Joi, candidații care aparțin minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă, iar primele rezultate se vor afișa luni, 18 august. (Rador/ FOTO Gina Poenaru)