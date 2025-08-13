Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 august 2025, 18:39

Candidații care s-au înscris în sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut miercuri proba la alegere a profilului și specializării.

Ei au avut de ales una dintre următoarele discipline – fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Reporterul RRA Felicia Mocanu a stat de vorbă cu unii dintre absolvenții de liceu la ieșirea de la examen.

Reporter: La ce ai dat astăzi bacalaureatul?

-: La biologie.

A fost singurul examen pe care l-ai dat în această sesiune?

-: Am dat la română, mate și biologie.

Cum a fost la biologie?

-: Mi s-a părut super ușor.

Cum a fost la geografie?

-: A fost ok. M-am pregătit. Cred că iau un șapte, opt.

Cum a fost la biologie?

-: Nu a fost greu. Trebuie să mai dăm, dacă nu luăm.

-: M-am pregătit toată vara. A picat greuț. Nu pot să spun că a fost cel mai ușor subiect. Cred că din mate, bio și română, bio a fost cel mai greu.

Cum a fost la fizică?

-: Nu am făcut bine.

Ce-o să faci? O să dai la anul?

-: De la anul, da.

Joi, candidații care aparțin minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă, iar primele rezultate se vor afișa luni, 18 august. (Rador/ FOTO Gina Poenaru)